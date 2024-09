Cullen Nutrition Simplified – La ménopause vous rend 3 fois plus à risque…

Les femmes ménopausées sont 3 fois plus susceptibles de faire face à :

1. Surpoids au niveau de la taille

2. Taux de sucre dans le sang élevé

3. Taux de cholestérol élevé

Pourquoi cela arrive-t-il alors que vous n’avez rien changé ?

Ce n’est pas ta faute – ce sont tes HORMONES.

Pendant la périménopause et la ménopause, nos niveaux d’œstrogène commencent à baisser tandis que la testostérone (hormone androgène) reste la même, voire augmente. Ce changement hormonal peut entraîner cette graisse abdominale indésirable. Et cela augmente votre risque de diabète et de maladie cardiaque.

Lorsque je parle à des clients et à des femmes, j’entends souvent :

« Je n’ai rien changé. »

« Je n’avais aucune idée que cela pouvait m’arriver »

« Personne ne me l’a jamais dit »

Mais le problème est que les choses ne doivent pas nécessairement se passer ainsi.

Connaître ce qui se passe dans votre corps peut vous aider à prendre en charge votre santé avant que la ménopause ne vous surprenne. Il s’agit d’apporter de petits changements dès maintenant pour vous aider à vous sentir mieux plus tard.