Cullen Nutrition Simplified – Inflammation : ce n’est pas seulement une question d’âge

MYTHE : L’inflammation ne préoccupe que les personnes âgées.

Cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Que vous soyez dans la trentaine, la quarantaine ou au-delà, l’inflammation peut toucher tout le monde.

Je ne parle pas du type d’inflammation qui se produit lorsque vous avez une piqûre d’abeille ou une coupure, où il y a un gonflement, une douleur et une rougeur qui s’estompent après un certain temps.

Je parle d’inflammation chronique. Le genre qui persiste tranquillement et fait des ravages sur votre santé au fil du temps. Cela peut entraîner une prise de poids qui ne bougera pas, une fatigue constante, un brouillard cérébral et même des maladies graves comme les maladies cardiaques et le diabète.

Et saviez-vous que votre santé intestinale joue un rôle important à cet égard ?

Des déséquilibres dans vos bactéries intestinales ou quelque chose comme une « fuite intestinale » peuvent alimenter encore plus l’inflammation et vous faire sentir encore plus mal.

Votre instinct essaie peut-être de vous dire quelque chose, et l’ignorer peut vous maintenir coincé dans le cycle de vous sentir paresseux, ballonné et tout simplement pas vous-même.

Prendre soin de son intestin est un élément important pour se sentir mieux en général.

Si vous êtes prêt à aller au fond de ce qui se passe et à prendre des mesures pour améliorer votre santé, je suis là pour vous aider. Cliquez sur le lien pour réserver un appel avec moi.

Si vous disposez d’une assurance maladie privée, vérifiez votre régime : beaucoup offrent une couverture diététiste. C’est le meilleur moment pour se lancer avant la fin de l’année !