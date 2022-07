Cullen Moss de The Staircase parle de Jim Hardin, Michael Peterson et plus – Hollywood Life

Voir la galerie





L’escalier était une exploration captivante et poignante de la mort de Kathleen Peterson et de l’impact que l’affaire a eu sur la famille Peterson. Banques extérieures alun Cullen Mousse a joué Jim Hardin, le procureur du procès pour meurtre de Michael Peterson. Jim et sa partenaire, Freda Black, se sont donné beaucoup de mal pour obtenir justice pour Kathleen.

Cullen, lui-même originaire de Caroline du Nord, a parlé EXCLUSIVEMENT avec HollywoodLa Vie à propos d’un moment subtil mais puissant de la série nominée aux Emmy Awards qui a donné un aperçu de Jim Hardin. Il a également discuté de Parker Posey transformation en Freda Black et pourquoi il n’a pas été surpris par Michael Peterson qui a fait exploser la série. Lisez nos questions-réponses ci-dessous :

Je suis originaire de Caroline du Nord, donc j’étais bien au courant de la saga de Michael Peterson avant le spectacle. Je sais que vous êtes également originaire de NC. À quel point étiez-vous conscient avant d’endosser le rôle de Jim ?

Cullen Moss : J’étais assez conscient. Je me souviens quand tout cela se passait, j’étais au début de la vingtaine vivant à Wilmington, en Caroline du Nord, venant de Winston Salem. Ce n’était donc pas aussi immédiat que lorsque j’étais à Winston, mais je m’en souviens très bien partout dans l’actualité. Le hibou, les trucs de la maison se sont démarqués, mais je n’ai pas regardé le documentaire jusqu’à ce que j’aie eu l’occasion de lire pour ce rôle. Alors j’ai bingé le documentaire, beaucoup de Court TV et des interviews. Ce spectacle l’a certainement mis à l’honneur.

Il y a une scène dans l’épisode 3 où Jim parle à Freda dans son bureau, et c’est un rare moment de vulnérabilité pour lui où il parle de la perte de son frère et de ses sœurs dans un incendie. Surtout avec les drames de la salle d’audience, nous ne voyons généralement pas beaucoup de trame de fond dans les avocats. Qu’avez-vous ressenti en faisant la lumière sur Jim et sa motivation pour arriver là où il est?

Cullen Moss : J’ai adoré cette opportunité parce que lorsque vous jouez ces vraies personnes, vous ne voulez pas qu’elles soient en deux dimensions. Vous voulez que toutes les nuances soient là. J’avais eu l’occasion de parler longuement avec Jim. Parker et moi avons tous deux parlé avec lui pendant près de deux heures lors d’un appel Zoom. Parker a mis cela en place. Elle était si géniale parce qu’elle n’avait pas Freda à qui faire appel, alors nous nous sommes appuyés sur la perspicacité de Jim et sur la perspicacité d’une femme merveilleuse nommée Candy qui travaillait au bureau du procureur et était amie avec Freda. Quand j’ai pu parler avec Jim, j’ai pu voir ce côté très humain de lui et entendre parler des débuts très réels et honnêtes de ce qui l’a poussé à devenir avocat. Il n’y avait pas de fausse droiture à ce sujet. C’était à partir d’un lieu très réel de vouloir comprendre comment servir sa communauté. Dès le départ, tout était une question de justice pour Kathleen, pour cette femme qui, selon lui, avait été vraiment tuée.

Cette opportunité était formidable. C’était aussi une opportunité pour Parker et moi d’humaniser notre relation. C’était un peu d’improvisation au début où Jim pose des questions sur ses filles. Elle dit: “Je veux parler de quelque chose à propos des enfants avec Van”. Elle voulait montrer qu’elle est une mère avec un ex-mari avec lequel elle doit s’occuper, qu’elle est fatiguée, qu’elle a des enfants qu’elle aime. C’était autre chose. Cela a aidé à adoucir Freda, dont nous avons appris qu’elle était en fait une femme vraiment maternelle en dehors de la salle d’audience et qu’elle apporterait du pain aux bananes pour les gens. Alors Parker et moi avons en quelque sorte trouvé ça [moment], et c’est l’un de mes moments préférés où elle a dit: “Ouais, je lui ai dit qu’elle devait arrêter de manger autant de macaronis ou ses cheveux deviendraient bouclés.” J’ai dit: “Je n’ai jamais entendu ça auparavant.” Elle a juste eu ce moment où ça ne m’a pas frappé jusqu’à ce que je le regarde, elle a dit “mmhm”. Je pensais, elle est épuisée. Elle a probablement déjà bu une bouteille d’avion ou deux, et je n’y ai même pas pensé ce jour-là. Elle était si subtile à propos de ce genre de choses. J’étais un peu inquiet à propos de cette scène aussi. Parce que nous n’étions pas en mesure d’utiliser les vrais noms des frères et sœurs, donc je ne voulais presque pas dire les noms juste parce que c’était la seule fois où j’avais l’impression de ne pas honorer Jim. C’était comme si je m’éloignais un peu, et je ne sais pas si c’était une bataille que j’aurais dû mener ou non. Mais c’est une chose qui me semble bizarre, mais je suis tellement content qu’elle soit là. Mais la scène était très humanisante, et je pense que cela a rendu Jim moins lourd.

Avec l’émission et le documentaire, les gens ont des réflexions sur ce qui s’est réellement passé. Les deux seules personnes qui savent ce qui s’est réellement passé sont Kathleen et Michael. Avez-vous toujours vu ce qui est arrivé à Kathleen du point de vue de Jim ? Vous êtes-vous déjà permis d’explorer des théories alternatives ?

Cullen Moss : Quand j’ai vu le documentaire pour la première fois, alors que c’était ma seule source d’information à part ce que j’ai glané en temps réel quand cela se passait, je ne savais vraiment pas. Je ne savais pas. Mais ensuite, alors que je regardais plus la télévision et que je lisais plus à ce sujet, j’ai peut-être été poussé dans cette direction à cause de la perspective que je devais adopter en tant que Jim. Je suis devenu de plus en plus sûr en moi-même de l’opinion qu’il était coupable, qu’il l’a fait. Mais faire partie du spectacle met en lumière les possibilités. Quand ils décrivent chaque situation, tout est si plausible. Vous devez vous résigner au fait que personne ne le saura jamais. Il n’y a pas d’absolutisme ici.

Vous travaillez principalement aux côtés de Parker. Sa transformation en Freda Black est stupéfiante. Quand vous l’avez vue en personnage pour la première fois, comment avez-vous réagi ?

Cullen Moss : Elle était si parfaite. Je deviens émotif parce qu’elle me manque. La première fois que j’ai découvert qu’elle allait jouer à Freda, c’est lorsque nous avons lu notre première table lors de l’appel Zoom. je ne savais que ça Colin [Firth] et Toni [Collette] étaient impliqués. Je pense que je viens peut-être de découvrir Michel Stuhlbarg était impliqué. Stuhlbarg est incroyable et je travaille avec lui maintenant sur Votre honneur à la Nouvelle-Orléans. C’est incroyable. Nous étions tous les deux dans la saison 1 de L’escalier mais jamais eu d’interactions. Nos personnages vont se croiser cette saison.

Alors je vois son carré apparaître lors de l’appel Zoom et j’ai paniqué. J’ai fanboyé. Elle est la merde. J’étais comme, qui pourrait-elle jouer? Ça doit être Freda. Et puis elle s’est présentée et j’étais tellement geek. J’ai pompé du poing. J’étais en train d’applaudir sur Zoom. Heureusement, elle a ri et a été gracieuse à ce sujet et a rendu la pareille. Quand je l’ai vue entièrement maquillée, c’était bouleversant. C’était émouvant. Le maquillage et l’attitude, c’était vraiment spécial, mec. Il y avait tellement de moments où les choses devenaient surréalistes dans cette émission et je me sentais juste, où diable suis-je? Parce que je connaissais tellement l’histoire à ce stade. Dans la salle d’audience, surtout quand vous regardez autour de vous, vous êtes complètement immergé. Tout le monde du côté de la défense aussi était juste dans le moment. Quand tu as vu la famille Peterson : Danois [Dehaan], patrick [Schwarzenegger], Odessa [Young]et Sophie [Turner]… Ils étaient tellement incroyables et brillants, et puis juste les différentes personnes qui ont pris la parole, vous êtes immédiatement transporté dans ce monde, en particulier Susan Pourfarqui jouait Deborah Radisch.

Michael Peterson a évidemment parlé de l’émission après. Avez-vous été surpris par sa réaction ?

Cullen Moss : Non. Je pense qu’il aime s’entendre. Je pense qu’il s’est félicité de l’opportunité d’avoir une plate-forme et d’avoir une opinion qui a été largement entendue. Je n’étais pas si surpris. J’ai été un peu surpris de voir à quel point certaines choses étaient malhonnêtes, jusqu’à dire qu’il ne savait pas que cela se passait. Je veux dire, il l’a fait. Il a parfaitement le droit de ressentir ce qu’il ressent à ce sujet, mais c’est une histoire. Ça va se dire. Et juste le fait qu’il disait que je me fiche de moi. C’est ma famille. Et Jean-Xavier pour l’avoir vendu et tout. Il avait déjà vendu quand il a fait le doc. Je n’ai donc pas été surpris et je n’ai pas été surpris de l’indignation bien-pensante de tout cela. C’est Michael Peterson et Michael Peterson deviendra Michael Peterson.