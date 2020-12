Aucun Noël n’est complet sans un délicieux lot de biscuits sucrés festifs. Même pendant une pandémie.

Faire cuire et décorer des biscuits est une activité de vacances appréciée qui rassemble les gens de manière amusante, créative et facile. Partager des friandises cuites au four est tout aussi festif que de les préparer. Malheureusement, la cuisson des biscuits est une autre chose que la pandémie change, car les Centers for Disease Control and Prevention découragent les potlucks et les rassemblements avec différents ménages.

Alors qu’est-ce que cela signifie pour la tradition bien-aimée?

Les pâtisseries virtuelles sont un excellent moyen de continuer tout en restant physiquement séparés, et bien que le CDC ait découragé le partage de nourriture, il note également qu’il n’y a « aucune preuve » suggérant que « la manipulation des aliments ou la consommation est associée à la propagation directe du COVID- 19. «

Nous avons rassemblé quelques conseils sur la façon d’adapter la pâtisserie des Fêtes à … eh bien, 2020.

Préparez un plan et des recettes avant de commencer votre fête virtuelle de pâtisserie

Les plateformes de chat vidéo telles que Zoom et Google Hangouts sont idéales pour réunir amis et famille. Fixez une date et une heure pour que vous et vos proches vous réunissiez depuis leurs cuisines. Décidez de la logistique, comme les recettes de biscuits et la collecte des ingrédients, avant de commencer.

Une fois que vous avez commencé à discuter en vidéo, demandez à une personne désignée de lire les instructions, ou à tour de rôle, pour simuler l’expérience d’être ensemble en personne, que vous versiez des mesures ou que vous mélangiez de la pâte. Assurez-vous de vous montrer vos progrès afin de pouvoir détecter (et même rire) les faux pas de cuisson courants, tels que la pâte trop liquide (ajoutez de la farine) ou sèche (ajoutez du lait ou de l’huile).

Cependant, la joie d’une pâtisserie ne se limite pas aux biscuits. N’oubliez pas de bavarder, de bavarder et de rire, surtout pendant que vous attendez que vos biscuits cuisent au four. Pour pimenter les choses, vous pouvez même prendre votre verre pour un happy hour virtuel.

Une fois que vos biscuits sont prêts, vous pouvez les décorer avec du glaçage, des paillettes et des bonbons.

Choisissez une recette de biscuits facile

Vous allez vouloir une recette rapide et facile pour votre fête virtuelle de pâtisserie, afin de pouvoir discuter avec vos amis sans vous soucier de la qualité de vos cookies. Alors, quelles sont les recettes les plus simples et les plus faciles à reproduire?

Pour les biscuits au sucre traditionnels, vous pouvez consulter celui-ci de Toutes les recettes. Il donne quatre douzaines de biscuits et ne nécessite que sept ingrédients, dont la plupart sont peut-être déjà dans votre garde-manger. Il existe également une alternative végétalienne à Chocolate Covered Katie, qui nécessite du beurre végétalien et de la farine d’épeautre blanche ou d’avoine pour préparer 15 à 20 biscuits au sucre sans œufs. Vous pouvez également consulter ce tour d’horizon d’Ashbury Park Press, qui fait partie du réseau USA TODAY, qui répertorie 24 délicieuses recettes de biscuits de boulangers amateurs du New Jersey.

Si vous n’êtes pas un grand fan des biscuits au sucre, les biscuits au pain d’épice sont une excellente alternative, bien qu’un peu plus difficile. Cette recette Taste of Home donne cinq douzaines de biscuits à savourer avec toute votre famille ainsi que des extras pour vos voisins.

Pour décorer vos cookies, vous trouverez peut-être plus facile d’acheter du glaçage. Pillsbury et Betty Crocker vendent une gamme de saveurs de glaçage. Rendez votre expérience de décoration plus interactive et amusante avec des paillettes colorées, des M & M’s verts et rouges et des cannes de bonbon écrasées.

Désinfectez l’emballage avant de distribuer des boîtes à biscuits

L’une des meilleures parties de la cuisson de délicieux biscuits est de les partager avec vos proches. Le CDC note que bien que ce soit rare, il est possible d’être exposé au COVID-19 en touchant des objets tels que des emballages alimentaires, puis en touchant votre bouche ou vos yeux, alors rendez-vous sur place pour distribuer des produits de boulangerie en toute sécurité.

Avant de commencer la cuisson, désinfectez. Se laver soigneusement les mains avec du savon et de l’eau pendant 20 secondes. Désinfectez les ustensiles, les planches à découper, les bols, les contenants et les appareils. Vous pouvez également prendre des précautions supplémentaires en portant des gants jetables pendant le processus de cuisson.

Une fois que vous êtes prêt à livrer vos produits de boulangerie, essuyez vos boîtes à biscuits et suivez la directive de distance sociale de six pieds en déposant les friandises sur un porche ou un paillasson, plutôt que de les remettre en personne. Et si c’est vous qui recevez ces friandises des Fêtes, assurez-vous de vous laver les mains après les avoir apportées chez vous.