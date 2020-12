Avec trois étoiles Michelin à son actif (ou est-ce que cela devrait être sous sa tuque?), Il n’est pas surprenant que Grégoire Berger soit l’un des chefs les plus innovants de Dubaï.

La dernière création culinaire à orner les tables de son restaurant Ossiano, est une «tarte au citron». Servi à -196 degrés Celsius, il utilise ce qu’il appelle un four sous zéro, «alimenté» en azote pour «cuire» le plat, avant de le décorer de fleurs et de le servir à ses clients. Le résultat est une sphère de glace lisse avec un extérieur dur, tandis que l’intérieur reste mou.

Son objectif était de recréer les souvenirs d’enfance qu’il avait en mangeant une tarte au citron typique. Le chef Berger a déclaré: « Il y a une ligne de créativité de là où tout était à là où nous l’avons amené aujourd’hui ».

Pas étranger à la gastronomie moléculaire, Berger réinvente constamment les plats traditionnels et applique la science à l’art de la nourriture. Le Français, récemment nommé parmi les 100 meilleurs chefs mondiaux aux Best Chef Awards, a déclaré: «Ce n’est pas la cuisine en elle-même qui me plaît, c’est créer de nouvelles choses qui plaisent à nos invités».

Ce n’est pas seulement la nourriture innovante qui rend l’expérience culinaire au restaurant Berger de l’Atlantis The Palm Dubai unique – c’est aussi le cadre. Les murs du restaurant sont en fait des fenêtres donnant sur l’un des plus grands aquariums de la région, abritant plus de 65 000 animaux marins, dont des requins et des raies.