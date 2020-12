Aimez-vous cuisiner et essayez-vous souvent dans diverses cuisines en regardant des vidéos de recettes en ligne? Alors ce pourrait être la bonne occasion de gagner des prix passionnants tout en cuisinant des aliments qui font claquer les lèvres.

En cette saison festive, JioNews et l’application JioTV vous proposent le concours «Cooking Festivities With Ranveer Brar» en association avec Philips. Participez et gagnez de fabuleux appareils de cuisine «Philips» tous les jours.

Pour participer, vous devez suivre des étapes très simples.

Installez JioNews et l’application JioTV sur votre téléphone et regardez une vidéo de recette du chef Ranveer Brar. Allez-y et répondez à quelques questions simples sur les poignées de médias sociaux de l’application.

N’est-ce pas facile? Alors qu’est-ce que tu attends?

Le concours débute le 24 décembre. Ne manquez pas cette occasion d’apprendre un nouveau plat et de gagner de superbes électroménagers. Allez télécharger les applications MAINTENANT!

Ranveer Brar est un chef indien célèbre qui croit au mantra «Dans la vie et la cuisine, gardez les choses simples». Ses émissions de télévision incluent Breakfast Xpress, Snack Attack, Homemade, The Great Indian Rasoi, Health Bhi Taste Bhi, Ranveer’s Cafe, Food Tripping, Thank God It’s Fryday, Global Cuisine, Raja Rasoi aur Andaaz Anokhaa, Station Masters Tiffin et bien d’autres. Il était également l’un des juges de la saison 6 de MasterChef India.

Téléchargez JioNews et JioTV et préparez-vous à apprendre de délicieuses recettes et à gagner ces prix passionnants!