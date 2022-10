Cuisinez comme un chef à la maison avec cet ensemble de cuisinière de précision SousVide Art pour 72 $

Si vous n’avez pas entendu parler sous vide avant, c’est une méthode de cuisson par immersion dans laquelle vous mettez les aliments dans un sac scellé sous vide et les faites cuire dans un bain-marie à circulation. Parce qu’il est à température contrôlée et immergé, vous devriez obtenir des aliments cuits avec précision avec des résultats constants de style restaurant à la maison. Jusqu’au 30 octobre, vous pouvez obtenir les 120 $ pour seulement 72 $ lorsque vous coupez le coupon sur la page sur Amazon – c’est une économie de 48 $.

Que vous soyez un chef expérimenté ou un novice en cuisine, ce système est facile à utiliser. Il est livré avec une cuisinière SousVide Art en acier inoxydable de 800 watts avec une pince universelle pour le fixer à n’importe lequel des ustensiles de cuisine que vous avez déjà, ainsi que 30 sacs sous vide réutilisables sans BPA, quatre clips, une pompe à vide et un livre de cuisine qui peut vous donner des conseils pour différents repas. Vous pouvez utiliser cet ensemble pour faire du steak, du poulet, du poisson, des œufs, des légumes et bien plus encore.

Tout ce que vous avez à faire est d’assaisonner ou de faire mariner vos aliments, de les ajouter au sac et de les sceller sous vide. Fixez ensuite la capsule SousVide à n’importe quelle casserole, fixez vos aliments avec vos clips, puis cuisinez avec les commandes intégrées disponibles sur l’écran tactile LED. Il s’agit d’une alternative plus saine aux autres méthodes de cuisson, qui conservera à la fois la saveur et conservera plus de nutriments. De plus, vous n’aurez pas à surveiller votre nourriture d’aussi près, puisque cet appareil vous avertira lorsque votre nourriture sera prête. Le système est suffisamment compact pour être rangé dans un tiroir de cuisine et le tube amovible est facile à nettoyer, ce qui en fait une bonne affaire pour presque tout le monde. Et si vous magasinez déjà pour les fêtes, c’est un super cadeau pour les amis et la famille aussi.

