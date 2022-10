Cuisine traditionnelle servie au mariage Kannadiga de Rishi Sunak-Akshata Murthy

Rishi Sunak entre dans l’histoire alors qu’il est sur le point de devenir le 57e Premier ministre du Royaume-Uni et la première personne de couleur à diriger le pays. Malgré l’inflation croissante et la flambée des prix au Royaume-Uni, Sunak et sa famille sont restés en grande partie imperturbables. Lui et sa femme Akshata Murthy ont même récemment rejoint la liste des riches du Royaume-Uni. Le couple, cependant, est connu pour sa simplicité, tout comme leur mariage – simple et traditionnel. Selon Wedding Sutra, Narayana Murthy, le père d’Akshata a organisé un simple “no tamasha, mariage traditionnel” pour sa fille.

Les mariages sont une obsession en Inde et on parle de chaque mariage pendant des jours, des semaines ou parfois, voire des mois. Même si le mariage était simple, il a rendu quelques marques sélectionnées encore plus populaires.

La nourriture était par Adiga Caterers, qui est bien connu pour les plats Kannadiga. Il comprenait du satvik, qui est un repas sans oignon ni ail. En outre, c’était un tarif traditionnel de Mysore Brahmane. Le point culminant du menu était le mandige, qui se trouve être doux de Hubli. La nourriture était servie dans des feuilles de plantain biodégradables.

Selon Wedding Sutra, le lieu de la puja avant le mariage était Chamaraja Kalyana Mantapa, à Jayanagar, Bangalore. Le lieu de la réception de mariage était The Ballroom, Leela Palace Hotel, Old Airport Road, Bangalore

Pendant ce temps, maintenant, l’essentiel de leur richesse proviendrait de la participation de 690 millions de livres sterling d’Akshata Murthy dans Infosys, mais Sunak a également eu une carrière très lucrative dans la finance avant d’entrer en politique en 2015. Selon une estimation faite plus tôt cette année, L’épouse de Rishi Sunak était plus riche que la reine Elizabeth II, dont la richesse personnelle était d’environ 350 millions de livres (460 millions de dollars), selon la liste riche du Sunday Times 2021.

Une tempête de controverses a éclaté au sujet de l’inclusion du couple Sunak dans la liste des riches après qu’il a été révélé plus tôt cette année que sa femme était à l’abri du paiement de l’impôt sur les revenus étrangers à son département du Trésor après avoir revendiqué le soi-disant statut de non-domicilié. Selon certaines estimations, le statut de non-dom de Murty aurait pu lui faire économiser 20 millions de livres sterling d’impôts sur les dividendes de ses actions dans Infosys.

