ARLINGTON, Texas — Globe Life Field était silencieux, à l’exception du martèlement de la balustrade de l’abri et des rugissements de pure exultation émanant de derrière le troisième but. Le home run de trois points de José Abreu n’avait même pas atterri dans le deuxième pont du champ gauche lorsque l’abri de Houston est devenu fou furieux. Un groupe de maillots orange se frappèrent dans le dos et se précipitèrent vers la marche supérieure de l’abri pour saluer Abreu, qui contournait toujours stoïquement les buts.

Cette vague d’enthousiasme représentait plus qu’une avance significative sur leurs rivaux dans la division nationale. Le quatrième circuit d’Abreu en séries éliminatoires, qui a scellé une victoire des Astros 10-3 contre les Rangers, signifiait également que les champions en titre avaient réussi; ils avaient effacé leur déficit de 2-0 dans la série de championnats de la Ligue américaine. Cette turbulente série au meilleur des sept, qui n’a pas encore vu une équipe gagner sur son terrain et qui pourrait très bien tenir la distance, entrera dans le cinquième match de vendredi à égalité à 2-2.

Alors, est-ce que quelqu’un croyait vraiment que Houston paniquait ?

Vous ressentez la pression ? Bien sûr. Préoccupé par la force offensive des Rangers ? Certainement. Mais la panique n’est jamais entrée dans la stratosphère des Astros, pas quand ils avaient l’avantage de Yordan Álvarez et la présence convaincante d’Abreu. Pas quand José Altuve – qui dispute son 100e match éliminatoire en carrière – est la colonne vertébrale de leur alignement. Pas quand leurs efforts en 2023 à Arlington ont donné une marge de score mythique en leur faveur.

Après que les Rangers aient pris l’avantage sur le terrain en remportant les deux premiers matchs de cette série dans la maison de Houston, les Astros ont depuis joué et ressemblé aux agresseurs de cet affrontement 100% texan.

Il aurait toujours été dangereux de laisser les Astros revenir dans cette série, mais ce n’est pas comme si les Rangers pouvaient les arrêter. La mince équipe de lanceurs de Bruce Bochy a été exposée lors des matchs 3 et 4 de l’ALCS. Après le clunker de cinq points et quatre manches de Max Scherzer mercredi, le transplanté des Dodgers, Andrew Heaney, n’a même pas réussi à sortir de la première manche. Aussi autoritaire que soit l’alignement du Texas, les puissants Astros ont la meilleure attaque de la ligue lorsqu’ils obtiennent la production de leurs frappeurs 7-8-9.

Les Astros ont éliminé Heaney de sa sortie après qu’il n’ait effectué que deux retraits et lancé seulement 22 lancers. Les Astros ont fait tomber les fans de leurs sièges et les ont ramenés à leurs voitures dès la septième manche. Ce qui était autrefois une salle comble de 42 060 spectateurs, la deuxième plus grande de l’histoire du Globe Life Field, s’est éclairci avant que les Rangers ne prennent leur dernière présence au bâton de la soirée.

Le Texas a rendu les choses intéressantes après la sortie anticipée de Heaney. Des circuits d’Adolis García et de Corey Seager, ainsi qu’un ballon sacrificiel de Josh Jung qui aurait été un coup de circuit au Minute Maid Park, ont forcé le partant des Astros Jose Urquidy à quitter le match après seulement 2,2 manches. Avec cela, le match 4 est devenu un jeu d’enclos pour les deux pirogues. Le problème pour les Rangers ? Même dans un match des releveurs, les Astros détenaient un net avantage.

Yordan Álvarez et Alex Bregman propulsent Astros en tête contre les Rangers

Les Astros ont étouffé leurs ennemis de l’AL West lors de deux matchs au Globe Life Field, mais il reste deux facteurs pour que les Rangers reprennent l’avantage qu’ils avaient autrefois.

Premièrement, leur lancement terne est enfin derrière eux. Jordan Montgomery, qui a retiré Álvarez à trois reprises lors d’une sortie spectaculaire contre les Astros lors du premier match, récupérera le ballon vendredi (FS1, 17 h 07 HE). Le droitier Nathan Eovaldi attendra lors du sixième match. Et deuxièmement, nous savons maintenant avec certitude que cet ALCS retournera dans la maison des horreurs de Houston, où les Rangers ont déjà exploité à deux reprises les difficultés offensives des Astros au Minute Maid Park.

Gagner la série pourrait nécessiter qu’une seule de ces équipes gagne simplement un match à domicile.

