Cuisine de l’inflation – Le New York Times

L’inflation domine l’actualité, et tout ce dont nous semblons parler au siège (virtuel) du New York Times Cooking, c’est combien coûte l’épicerie. Ma collègue Margaux Laskey a dressé une liste de 19 recettes qui demandent des ingrédients relativement bon marché pour vous aider à traverser cette période.

Inspiré par Margaux, j’ai choisi cinq recettes supplémentaires pour votre argent que j’adore pour la newsletter de cette semaine. Et voici quelques règles de base à suivre lorsque vous pensez aux repas et aux prix actuels des épiceries : Éloignez-vous de la viande (qui a considérablement augmenté, en particulier le bœuf) ou préparez des recettes qui en utilisent en plus petites quantités. Adoptez les légumes et les haricots, qui sont moins touchés par l’inflation. Le thon en conserve est votre ami, tout comme les anchois, qui peuvent apporter une saveur incroyable à votre cuisine.

Dites-moi ce que vous cuisinez et comment vous avez peut-être changé vos habitudes compte tenu de l’économie : [email protected] Je lis chaque note.