Cuisine de chili aux élans pour récolter des fonds pour les soins aux enfants – Shaw Local

DIXON – Dixon Elks Lodge n° 779 organise une soirée culinaire au chili le dimanche 22 octobre afin de recueillir des fonds pour les programmes pour enfants.

L’événement aura lieu de 11 h à 16 h au 1279 Franklin Grove Road, Dixon. Les frais d’inscription sont de 20 $ et les candidats peuvent s’inscrire le jour de la préparation.

Les équipes seront autorisées à installer leurs stands et leur équipement à 7 heures du matin, la cuisine de compétition débutera à 8 heures. L’échantillonnage des spectateurs commencera à 11 heures et la collecte des échantillons commencera à midi. Chaque équipe cuisinera au moins 8 gallons de chili. Les équipes peuvent élaborer un thème de compétition.

Le gagnant de la première place recevra 100 $ ; 75 $ seront attribués au gagnant de la deuxième place, 50 $ au troisième et 20 $ au quatrième.

Des plaques seront décernées pour les première, deuxième et troisième places, et il y aura des prix du public ainsi que des prix pour la mise en scène et le meilleur thème.

Les frais d’entrée sont de 5 $ par personne. Les enfants âgés de 5 ans et moins entrent gratuitement. Les animations seront assurées par Rusty Loomiss, ainsi que des activités pour les enfants et un tirage au sort 50/50.

L’événement est ouvert au public. En cas de pluie, il sera déplacé à l’intérieur. Pour plus d’informations, appelez le Dixon Elks Lodge au 815-288-3557 ou Tina au 815-973-6691.

Les bénéfices de la cuisine seront reversés à la Lee County Elks Children’s Care Corp. Selon le site Web des Elks, les Elks de l’Illinois ont reconnu il y a plus de 85 ans les besoins particuliers des enfants physiquement handicapés. Au cours des premières années, une grande partie du travail consistait à aider les enfants blessés dans des accidents et souffrant de la polio. À mesure que le temps passait et que des traitements médicaux étaient développés pour de nombreuses maladies infantiles, l’orientation du programme a évolué pour répondre à de nouveaux besoins et défis.

Le programme de soins pour enfants de l’Illinois Elks se consacre à aider les enfants et les parents à faire face aux problèmes médicaux d’aujourd’hui, en s’efforçant de fournir les services, les traitements et l’équipement nécessaires. De nombreux cas sont très complexes et nécessitent des appareils orthodontiques, des fauteuils roulants et des programmes de traitement conçus sur mesure, selon le site Internet. D’autres peuvent consister simplement en la fourniture de chaussures correctrices ou de services de physiothérapie ou d’ergothérapie pendant trois à six mois.

En plus de l’assistance directe aux enfants, les Elks de l’Illinois ont pris conscience du besoin croissant de physiothérapeutes pour aider les enfants handicapés. Depuis 1970, le programme offre une aide financière aux étudiants collégiaux dans le domaine de la physiothérapie. En 1992, ce programme de bourses a été élargi pour inclure le domaine de l’ergothérapie.

Les années qui ont suivi ont vu le programme passer de deux candidats en 1970 à plus de 250 candidats ces dernières années. Plus de 140 étudiants reçoivent désormais une aide chaque année.

Pour en savoir plus, visitez https://illinoiselks.org/childrens-care-corporation.