Cuisine au profit des services aux aînés de la région de Mendota samedi chez Sullivan’s Foods – Shaw Local

Un barbecue profitera aux services aux personnes âgées de la région de Mendota de 11 h à 14 h le samedi 20 août chez Sullivan’s Foods, 1102 Meriden St., Mendota.

Des côtelettes de porc, des brats et des hot-dogs seront servis. Tous les bénéfices iront à MASS.

MASS fournit aux personnes âgées un moyen de transport pour se rendre chez le médecin, à l’épicerie, chez le coiffeur et partout où elles doivent se rendre. Ils fournissent également des services de soignants, des événements sociaux et aident les personnes âgées avec tout ce dont elles ont besoin, telles que les demandes d’assurance-maladie et d’assurance-maladie.

La directrice exécutive de MASS, Rayanne Sester, a récemment déclaré que le programme dépendait de la moitié de son financement pour provenir de dons et de collectes de fonds. En raison de la pandémie et de certaines personnes en difficulté financière, Sester a déclaré que les dons étaient en baisse par rapport aux chiffres habituels.