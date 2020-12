La tradition de fabriquer ou d’acheter des maisons en pain d’épice à Noël est assez célèbre dans de nombreux pays. Cependant, ce qui était censé être une expérience de Noël s’est avéré assez Halloween pour une femme australienne, lorsqu’elle a découvert une araignée géante à l’intérieur de sa maison en pain d’épice.

Partageant son calvaire sur Facebook, Katie Gompertz, une résidente australienne, a déclaré qu’elle avait passé une commande pour une maison en pain d’épice dans un grand magasin en ligne appelé Woolworths. Cependant, après avoir reçu sa commande, Katie a découvert une araignée géante à l’intérieur de la boîte.

En publiant les photos de la boîte en ligne, Katie a écrit: «Seulement en Australie, seulement en # 2020 Achetez une maison en pain d’épice prête à l’emploi, ont-ils dit, ce sera plus facile que d’en construire une! Katie a révélé qu’elle était assez frustrée après avoir découvert la créature. Elle a même demandé au grand magasin en ligne pourquoi elle devait recevoir une maison en pain d’épice de Noël aussi horrible qui ressemblait maintenant davantage à une décoration d’Halloween.

Le message a reçu 694 réactions à ce jour et a été partagé plus de 1,5k fois sur la plate-forme de médias sociaux. Les amis et les partisans de Katie étaient également terrifiés. L’un des utilisateurs a commenté: «Êtes-vous vraiment sérieux? C’EST À L’INTÉRIEUR ??? » En réponse à ce commentaire, Katie a dit: « Ouais, il a un sac d’œufs! »

Le détail du sac d’oeufs a renforcé l’horreur des amis de Katie, tandis que certains se sont tournés vers l’humour pour apaiser et calmer la situation. Une utilisatrice a déclaré: «Elle a aussi un sac d’œufs. Tu vas être une grand-mère Katie Gompertz. Un autre ami a dit: « C’est vraiment le cadeau qui continue à être offert! »

Lisez aussi: Une Australienne découvre de nouvelles espèces d’araignées avec huit yeux et un visage bleu unique

«L’accession à la propriété est difficile pour tous. Elle veut juste un endroit pour élever ses bébés », a déclaré une autre amie de Katie. Un utilisateur mortifié a commenté: «Omfg !!! Complet avec un sac d’oeufs donc ça fait longtemps !!! Qui diable a emballé cette commande?!?

Il semble qu’après que la publication soit devenue assez virale dans le pays, le grand magasin Woolworth se soit senti obligé de livrer un nouveau paquet propre de pain d’épice. Dans la section commentaires de l’article, Katie a posté la photo de la nouvelle maison en pain d’épice qui lui a été livrée plus tard par un «directeur local légèrement terrifié».

En publiant la photo, Katie a commenté: «Merci Woolworths pour le remplacement et le directeur local légèrement terrifié qui l’a déposé.»

le tradition d’avoir du pain d’épice à Noël remonte à l’Angleterre médiévale, selon le Smithsonian Magazine. Le terme pain d’épice signifie à peu près «gingembre conservé». On considère qu’avoir du gingembre est assez relaxant après un lourd dîner de Noël. La tradition de la maison en pain d’épice semble être inspirée de l’Allemagne, où le conte folklorique de Hansel et Gretel est assez célèbre.