Cuir contre tissu : les experts locaux du meuble interviennent dans le grand débat

Tissu ou cuir ? S’il est temps d’acheter de nouveaux meubles, décider quel matériau convient le mieux à votre style de vie est un bon point de départ. En tant que gérante de Scan Designs à Kelowna, Kendall Sturrock regorge de connaissances pour vous aider à adapter vos meubles à votre style de vie et à faire un achat que vous aimerez pour les années à venir.

Qu’est-ce qui dure plus longtemps ?

« Le cuir est naturellement un matériau épais et durable, qui dure souvent plus longtemps que le tissu, avec l’avantage supplémentaire d’obtenir ce bel aspect patiné à mesure qu’il vieillit », explique Sturrock. « Certains tissus peuvent se tacher plus facilement, mais de nouveaux produits comme le tissu Defender ou les tissus performants peuvent également contribuer à assurer la longévité des meubles en tissu. »

Lequel est le plus confortable ?

La façon dont quelqu’un perçoit le confort est très personnelle et, par conséquent, il est impossible de dire qu’un matériau est plus confortable qu’un autre. Le tissu offrira une expérience plus douce, plus chaude et plus «confortable» tandis que le cuir est souvent plus ferme et plus frais au toucher, ce qui peut être bénéfique si vous constatez que vous avez souvent trop chaud dans votre maison, explique Sturrock.

Lequel est le plus facile à nettoyer ?

Quel que soit le matériau que vous choisissez à la fin, les deux nécessiteront un nettoyage régulier pour les garder sous leur meilleur jour. Les meubles en cuir sont plus résistants aux taches, mais encore une fois, les nouveaux produits en tissu, tels que le tissu Defender, peuvent offrir une protection supérieure contre les taches et l’usure comparable à celle du cuir.

« En ce qui concerne le nettoyage quotidien, le cuir est plus facile à nettoyer que le tissu », explique Sturrock. « Mais lorsqu’il s’agit de choisir les bons meubles pour votre maison, le nettoyage n’est qu’une petite partie d’une image beaucoup plus grande. »

Réflexions finales de notre expert en meubles

Les canapés en tissu sont plus abordables que les canapés en cuir et sont souvent considérés comme plus confortables, dit Sturrock. Le tissu est également disponible dans une gamme beaucoup plus large de couleurs, de textures et de motifs. Le cuir est plus facile à nettoyer et peut durer plus longtemps que certains tissus. Il offre également une couleur riche et corsée qui peut rendre n’importe quelle pièce élégante et invitante.

« Cela dépend vraiment de vos préférences personnelles », déclare Sturrock. « Chaque maison est différente et il est important de tenir compte du style de vie et d’autres facteurs comme la façon dont vous utiliserez un meuble particulier. »

Scan Designs propose des options de meubles en cuir et en tissu de haute qualité.

