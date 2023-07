Cuir chevelu sec vs pellicules | Avis sur Hollywoodlife – Hollywood Life

Crédit d’image : Studio romantique / Shutterstock

Si vous commencez à remarquer des pellicules sur votre cuir chevelu, vous avez peut-être affaire à un cuir chevelu sec ou à des pellicules. Bien que les deux puissent sembler similaires, ils peuvent être un peu différents et les traitements pour chacun peuvent également être uniques.

Dans cet article, nous discuterons de la différence entre le cuir chevelu sec et les pellicules afin que vous puissiez identifier celui auquel vous avez affaire et quelles sont les étapes nécessaires pour le traiter. De plus, nous vous guiderons à travers les signes et les symptômes de chaque condition et vous donnerons quelques conseils sur la façon de rendre votre cuir chevelu plus sain et moins sensible à l’un ou l’autre problème. Avec l’aide de notre petit guide, vous devriez pouvoir retrouver un cuir chevelu normal et vous sentir en meilleure santé et plus heureux.

Plus Beauté

Qu’est-ce que le cuir chevelu sec ?

Un cuir chevelu sec est une condition où la peau est déshydratée et manque d’huile et d’humidité. Cela peut entraîner des irritations, des rougeurs, des desquamations et des démangeaisons sur le cuir chevelu.

La peau de votre cuir chevelu contient des huiles hydratantes naturelles appelées sébum. Lorsque ces huiles sont insuffisamment produites, votre cuir chevelu peut devenir sec et irrité. Les causes courantes d’un cuir chevelu sec incluent l’utilisation de produits capillaires non hygiéniques, le coiffage excessif, l’exposition à des conditions météorologiques difficiles telles que le froid ou le vent, le shampooing trop fréquent ou l’utilisation d’un shampooing qui ne convient pas à votre type de peau et de cheveux.

Qu’est-ce que les pellicules ?

Les pellicules sont une affection cutanée squameuse et squameuse qui provient de glandes sébacées hyperactives produisant trop de sébum et de cellules mortes de la peau. Ils vont alors s’accumuler sur le cuir chevelu et produire des flocons. Elle est généralement causée par des champignons ressemblant à des levures vivant sur le cuir chevelu qui se nourrissent de l’huile des glandes sébacées, créant une réaction enflammée qui entraîne une perte excessive de cellules mortes de la peau. D’autres causes courantes de pellicules peuvent inclure le stress, le fait de ne pas se laver les cheveux assez souvent ou la dermatite séborrhéique (eczéma sur les parties grasses du corps).

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Comment faire la différence entre le cuir chevelu sec et les pellicules

Le principal symptôme d’un cuir chevelu sec est la desquamation, mais il diffère des flocons causés par les pellicules par la couleur, la texture et l’odeur. Les flocons de cuir chevelu sec ont tendance à avoir une couleur plus claire, tandis que les flocons de pellicules peuvent être blanc jaunâtre ou huileux. Les flocons sont généralement plus petits que ceux associés aux pellicules et n’ont pas beaucoup d’odeur non plus.

Si vous n’êtes pas complètement sûr, vous pouvez parler à votre fournisseur de soins primaires ou à votre dermatologue pour obtenir un diagnostic approprié.

Lien connexe En rapport: La santé de Katie Couric : son combat contre le cancer et comment elle va maintenant

Stratégies de traitement

Une fois que vous avez déterminé le type de problème de cuir chevelu auquel vous êtes confronté, vous pouvez commencer à rechercher des solutions potentielles de traitement.

En cas de cuir chevelu sec, une solution simple serait de passer à des shampooings sans ingrédients agressifs comme les sulfates et les parfums lourds. D’autres solutions incluent des traitements à l’huile, des douches plus froides ou des exfoliants pour le cuir chevelu. De plus, l’incorporation des meilleurs hydratants capillaires, tels que les revitalisants sans rinçage, dans votre routine capillaire régulière peut aider à reconstituer l’humidité perdue de vos mèches de cheveux desséchées.

Pour ceux qui ont des pellicules, les shampooings médicaux qui contiennent des ingrédients comme le pyrithione de zinc ou le kétoconazole sont généralement très efficaces pour soulager les symptômes. Ils peuvent également aider à prévenir de nouvelles épidémies, car ces produits luttent contre le champignon ressemblant à la levure qui cause les pellicules en premier lieu. Si vos pellicules semblent être dues à un cuir chevelu gras, vous pouvez également vous laver les cheveux plus souvent.

Conclusion

Le cuir chevelu sec et les pellicules peuvent avoir des signes et des symptômes similaires, il est donc important de pouvoir faire la distinction entre les deux conditions. Connaître la cause de vos problèmes de cuir chevelu peut vous aider à prendre les bonnes mesures pour améliorer la santé de votre cuir chevelu et prévenir d’autres irritations ou épidémies. Bien sûr, assurez-vous de discuter de vos préoccupations et de vos symptômes avec vos prestataires médicaux pour créer un plan de traitement efficace et comprendre un peu mieux votre diagnostic – votre cuir chevelu vous remerciera !

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.