Cuffing Chronicles : Découvrez les choses à faire et à ne pas faire pendant la saison des menottes de ces célébrités aux 22′ BET Hip Hop Awards

C’est cette période de l’année où les gens veulent se faire huer et trouver un partenaire pour la saison des menottes.

Il fait froid dehors, les vacances approchent et beaucoup de gens recherchent l’amour. Il n’y a pas de règles particulières pour la saison des menottes, mais il peut y avoir des choses à faire et à ne pas faire.

Si vous ne le saviez pas, la saison des menottes fait référence à une période où les célibataires commencent à chercher des partenariats à court terme pour passer les mois les plus froids de l’année. La saison des menottes commence généralement en octobre et dure juste après la Saint-Valentin.

Je ne viens pas de réaliser que la “saison des menottes” commence pendant la saison de la Balance – ton astrologue noir local (@_TayAstrology) 1 octobre 2022

moi contre la saison des menottes pic.twitter.com/k5booXi0N3 — 𝕾𝖑𝖚𝖗𝖕 𝕲𝖔𝖉 (@Devrias) 4 octobre 2022

C’est la saison des menottes et je le sens, je veux un copain à court terme ! – Gabe (@444gabe) 4 octobre 2022

Nous avons foulé le tapis rouge pour les 22′ BET Hip Hop Awards et avons demandé aux célébrités ce qu’elles devaient faire et ne pas faire pour la saison des menottes. Découvrez leurs réponses et peut-être que l’une des célébrités pourra vous aider !