Cueillette de la Corneille rouilleuse sur le nid aux plumes fines du lac | Critiques de restaurants | Détroit

Cliquez pour agrandir Joe Maroon Au Rusted Crow on the Lake, les serveurs s’habillent comme Rosie la Riveteuse.

Pensez aux bandes-annonces de films. En une minute ou deux de montage rapide et bruyant, les consommateurs potentiels se voient offrir un avant-goût alléchant de quelque chose qui sera bientôt mis à la disposition du public. « Peux pas attendre de voir ça! » nous disons-nous, éblouis et salivés du peu que nous avons entrevu de l’ensemble du tableau.

Mon aperçu de Rusted Crow (dans la chronique Chowhound du 15 février) a offert aux lecteurs essentiellement la même chose. Impressionné par une visite guidée de sa construction, j’avais besoin de plus. Orné d’un décor que l’on pourrait caricaturer de manière concise en tant que Thomas Edison sur des skis nautiques, l’endroit dégage une intrigante ambiance de fête à Greenfield Village et à Kensington Beach.

Arrivés tôt un samedi soir, desséchés et affamés après un après-midi de match du Tigre inhabituellement chaud et ensoleillé (pendant le week-end du chant du cygne de Miggy), mon partenaire de restauration et moi étions impatients de commander des boissons et des apéritifs tout de suite à notre serveur légèrement impertinent (j’ai adoré), Ashley. Faisant partie d’une critique féminine vêtue de la tenue de Rosie la Riveteuse, elle a suivi le rythme de manière raffinée à travers plusieurs commandes de plats et Dieu sait combien de demandes de recharge de boissons et de questions sur le menu. Finalement, elle m’a conquis avec l’humour qu’elle retrouve dans nos échanges ; nous faisant rire tout en nous gardant nourris et abreuvés.

Avec un invité végétarien, du fromage en grains cheddar (11 $) et quelques légumes verts du jardin semblaient être la voie à suivre pour faire démarrer les choses. Légèrement battu et légèrement savoureux, le caillé de Crow était une collation assez agréable, bien que par ailleurs assez indescriptible. Bravo à tous ceux qui n’ont pas hésité à déguster le Sambal Oelek (alias pâte de chili) dans l’aïoli épicé, et compliments également à l’architecte du menu derrière la salade de choux de Bruxelles (13 $) ; une montagne abondamment partageable de feuilles et de segments d’ingrédients principaux frits, agrémentés d’éclats d’amandes grillées, de carottes râpées, d’oignons rouges coupés en morceaux (exprès ?) et de morceaux de cerises du Michigan séchées et gommeuses. Quand Ashley a demandé quelle vinaigrette nous voulions avec, je suis devenue insipide, alors elle m’a simplement fait taire et a apporté les deux. Entre la vinaigrette balsamique blanche et une sauce « beurre de cacahuète » à l’asiatique, toutes deux complimentées. Je me suis tourné vers ce dernier, en gardant un peu pour le savourer avec mon plat principal Ahi Tuna (23 $).

Cliquez pour agrandir Joe Maroon Rusted Crow on the Lake crée une ambiance de fête intrigante à Greenfield Village et à Kensington Beach.

Pendant une courte attente pour les entrées, j’ai fait un autre tour visuel autour des deux espaces principaux de Rusted Crow. Le bar était animé. Personne ne s’est produit sur la scène sonore d’Edison, mais la soirée était jeune (des concerts sont joués les vendredis et samedis de 19h à 23h). Un avion déjà suspendu à l’envers lors de ma première visite flottait à côté des cors de jazz cuivrés tendus depuis. Du côté de la salle à manger, où nous étions assis dans une grande banquette tapissée sur mesure, une fois de plus, une fresque murale sur un tsunami sur toute la longueur de la pièce (en hommage à « La Grande Vague au large de Kanagawa » de l’artiste japonais Hokusai) a attiré mon regard vers une autre signature artistique ici. : un tableau tout aussi impressionnant d’une beauté pin-up vintage portée vers les nuages ​​sur les ailes plus grandes que nature de l’homonyme du restaurant. Qui les propriétaires italiens ont-ils embauché pour faire tout cela, des descendants de Michel-Ange ? C’est presque dommage que trois téléviseurs grand écran soient installés entre ces vagues ondulantes magnifiquement représentées. D’un autre côté, regarder la foule de Crow se lancer dans un système audio cristallin et une liste de lecture de boomers a fait taper du pied tout en atténuant le vacarme de la foule jusqu’à ce que la musique soit diffusée.

Le dîner servi, mon partenaire de restauration s’est plongé dans une pizza du marché oriental (16 $); une version végétarienne composée de champignons, de poivrons colorés, d’olives noires et d’oignons. Sur plusieurs tranches, il vante un fromage luxuriant que lui et sa femme qui mange sainement tentent d’éviter, avant d’en mettre en boîte pour lui en rapporter chez lui.

« Elle ne pourra pas résister », sourit-il, apaisant sa propre culpabilité. En essayant un carré, je suis d’accord. La tarte est assez serrée. Crow fait bien le plat profond ; du dessus et de l’intérieur cloqués puis moelleux, à la croûte inférieure au beurre d’ail dorée et croustillante. Des classiques aux plus contemporains, il existe sept options (plat profond Detroit de 14 pouces, GF disponible).

Malheureusement, personne ne m’attend à la maison qui aurait pu essayer le thon poêlé que je n’ai pas fini. Non pas que je l’aurais mis dans un sac pour satisfaire un autre amoureux d’Ahi dans la famille, mais plutôt pour rapporter un échantillon pour un deuxième avis. Bien que parfaitement rare à l’intérieur, ma pièce était recouverte de tissu conjonctif qui transformait les bouchées en une corvée moelleuse. Et je serais prêt à prouver que la salade de mangue qui l’accompagnait était sans mangue. À la recherche de consolation dans certains plats d’accompagnement (les entrées sont proposées avec un choix de deux), les rondelles d’oignon étaient sans graisse et croustillantes, tandis que le macaroni au fromage au bacon était plutôt des pâtes à la crème. Un amateur de fruits de mer, quand – pas si – je retourne à Crow, je donnerai un tourbillon aux pétoncles géants (30 $), selon la recommandation du chef Joseph Queen. J’étais déchiré entre ceux-ci et le thon avant de commander. Condamner.

Un morceau de cheesecake crémeux avec une sauce au caramel (5,50 $) a fait une dernière impression sucrée. Il ne me reste plus qu’à décider des derniers mots qui conviennent le mieux à Rusted Crow à l’âge de cinq mois. Au risque de mélanger les métaphores, cet endroit est joli comme un paon. Quelque chose dans son usine steampunk du Michigan et sa sensation d’eau douce devrait vraiment plaire aux gens à la recherche d’un facteur joyeux wow pour faire du pain qui est déjà singulier ici dans un sens du design. À ce stade, peut-être, contrairement à l’ambiance, les vittles doivent travailler un peu plus dur pour attirer l’attention d’un public adorateur. Si Rusted Crow s’engage dans cet effort, ce nouvel objet brillant devrait attirer des foules de mangeurs et de buveurs constamment à la recherche de ces oiseaux rares dans le secteur de la restauration qui garnissent leurs nids conceptuels du meilleur des deux.

Détails de l’emplacement

