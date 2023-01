Cue Health va licencier 26% de son personnel

Santé des repères va licencier 388 salariés, soit environ 26% de ses effectifs, dans le cadre d’un plan de réduction des coûts plus large.

Les coupes marquent une autre série de licenciements pour la société de diagnostic domestique, qui licencié 170 ouvriers du secteur manufacturier au cours de l’été. Dans un dépôt avec la Securities and Exchange Commission, Cue a déclaré que les licenciements devraient avoir lieu en mars.

“Au cours des derniers mois, l’équipe de direction de Cue Health a évalué la meilleure façon de positionner l’entreprise pour l’avenir compte tenu de notre croissance rapide au cours des trois dernières années et de l’environnement macroéconomique difficile actuel”, a déclaré un porte-parole de Cue. MobiHealthActualités. « Nous avons pris la décision très difficile de réduire nos effectifs mondiaux d’environ 26 %, ce qui signifie que 388 employés quittent Cue. Nous restons confiants dans notre stratégie à long terme visant à améliorer la manière dont les soins de santé sont dispensés, ce qui conduira finalement à de meilleurs résultats pour la santé des personnes. .”

LA GRANDE TENDANCE

Un certain nombre d’entreprises de santé numérique et de technologies de la santé ont annoncé des licenciements en 2022, beaucoup citant l’économie plus large alors que les investissements dans le secteur ralentissaient.

Signal est devenu public en 2021, peu de temps après avoir reçu une autorisation d’utilisation d’urgence pour son test COVID-19 à domicile en vente libre. L’entreprise reçu un EUA pour un test rapide au point de service en 2020.

Il signalé 69,6 millions de dollars de revenus au troisième trimestre, tirés par des commandes de tests COVID-19 plus fortes que prévu de ses clients existants. Mais Cue a également enregistré une perte nette GAAP de 66,3 millions de dollars.

Dans une lettre au personnel, le cofondateur et PDG de Cue, Ayub Khattak, a déclaré que la startup de diagnostics avait augmenté rapidement pendant la pandémie, passant d’environ 100 travailleurs en 2020 à plus de 1 500 employés. La société a récemment soumis à la FDA de nouveaux tests, y compris pour un EUA pour un diagnostic combiné grippe et COVID-19 ainsi que des autorisations De Novo pour ses grippe et COVID-19[feminine] tests autonomes.

“Malgré tous ces progrès incroyables que chacun d’entre vous a contribué à réaliser, les délais d’approbation réglementaire pour les nouveaux produits Cue sont incertains, et nous devons réduire nos coûts afin que Cue puisse commercialiser avec succès ces produits importants et réussir”, a-t-il écrit. “Avec un menu élargi et les services supplémentaires que nous construisons du côté de la plate-forme logicielle pour permettre des capacités de test et de traitement plus larges, nous pensons que nous pouvons nous développer durablement dans le futur en toutes saisons.”