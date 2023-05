Cue Health licencie 30% supplémentaires de ses effectifs

Santé des repères a licencié 326 autres travailleurs, soit environ 30 % des effectifs de la société de diagnostic domestique, dans le cadre d’un nouveau plan de réduction des coûts.

Les coupes marquent une deuxième série de licenciements cette année. En janvier, Cue a licencié 388 salariés, soit environ 26 % de ses effectifs.

Dans un dépôt auprès du Commission de Sécurité et d’EchangesCue a déclaré avoir approuvé le nouveau plan à la fin du mois dernier, visant à « réduire la structure de coûts de l’entreprise et à améliorer son efficacité opérationnelle » au-delà du plan de réduction des coûts mis en place au début de cette année.

« Comme vous le savez bien, nous naviguons dans un environnement macroéconomique difficile qui continue de poser des défis uniques à notre secteur », a écrit Ayub Khattak, cofondateur, président et chef de la direction de Cue, dans une lettre aux employés. « De plus, les efforts d’expansion du menu de test et les lancements de nouveaux produits sur lesquels tant d’entre vous travaillent ont bien progressé mais sont encore en début de génération de revenus. Par conséquent, nous restons dans une « période intermédiaire » chez Cue : entre le lancement de notre produit COVID-19 et le déploiement de notre menu de test élargi et de notre plateforme de soins intégrée. »

LA GRANDE TENDANCE

Santé des repères est devenu public en 2021, peu de temps après avoir reçu l’autorisation d’utilisation d’urgence de la FDA pour un test de diagnostic moléculaire COVID-19 en vente libre à domicile. Le test, qui avait précédemment reçu un EUA pour une utilisation au point de service, fonctionne en insérant la cartouche de test dans le Cue Reader de la société, fournissant les résultats à une application pour smartphone.

Depuis, l’entreprise s’est efforcée de développer davantage de diagnostics compatibles avec son Reader. Dans un rapport annuel déposé auprès de la SEC, Cue a déclaré qu’il avait soumis à la FDA l’autorisation complète de son test COVID-19 il y a environ un an, et qu’il avait préparé une soumission pour un test moléculaire de la grippe. Il est également soumis à une EUA pour un test combiné grippe et COVID-19 et a récemment reçu une autorisation d’urgence pour un test mpox.

L’entreprise s’est également développée avec une plateforme de soins virtuels et trousses de test qui sont envoyés à un laboratoire pour traitement. Lundi, Cue a annoncé qu’il ajouterait un offrande de la pharmacie à sa plate-forme de soins virtuels pour des problèmes tels que la dysfonction érectile, l’herpès, le contrôle des naissances et la perte de cheveux.