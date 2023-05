Cubs shuffle deck avec Bellinger à IL, Hosmer désigné pour affectation

Les Cubs de Chicago ont placé le voltigeur Cody Bellinger sur la liste des blessés vendredi, ont renvoyé le releveur en difficulté Keegan Thompson au Triple-A Iowa et ont désigné l’ancien joueur de premier but All-Star Eric Hosmer pour affectation.

Pour combler les lacunes de la liste par les mouvements, Chicago a activé le joueur de champ intérieur Nico Hoerner de la liste des blessés et a fait venir le joueur de champ intérieur Edwin Rios et le voltigeur Mike Tauchman de l’Iowa.

Bellinger a subi une contusion au genou gauche lundi soir en se saisissant contre le mur au centre droit contre Houston. Tauchman a été appelé pour remplacer Bellinger, qui frappait .271 avec sept circuits et 20 points produits.

Hosmer, 33 ans, a aidé Kansas City à remporter la Série mondiale en 2015. Il a frappé 0,234 avec deux circuits et 14 présences au bâton en 94 présences pour Chicago.

Reportage de l’Associated Press.

Obtenez plus de la Major League Baseball Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et plus encore