Cubs Q&A: Yu Darvish, la chronologie de Justin Steele, la réparation de Jameson Taillon, les perspectives, plus

SAN DIEGO – Yu Darvish est une ligne de passage entre deux époques du baseball des Cubs de Chicago, le lanceur All-Star a signé un contrat de 126 millions de dollars sur six ans lorsque la franchise du grand marché espérait devenir une dynastie, puis est passé au San Diego Padres pour les jeunes espoirs et l’allégement salarial pendant la pandémie de COVID-19. Ce commerce de réduction des coûts à la fin de 2020 a marqué le début d’une reconstruction qui est toujours en cours.

D’un talent fantastique, Darvish peut parfois trop bricoler ou grignoter autour de la zone de frappe. Malgré toute leur puissance de star et leurs mouvements éclaboussants, les Padres ont été une énorme déception jusqu’à présent cette saison, chutant à la quatrième place de la National League West. Mais ensuite, il y a des flashs comme samedi soir quand il semble que tout pourrait se mettre en place.

Devant une foule à guichets fermés à Petco Park, Darvish a dominé les Cubs dans une victoire 6-0, n’accordant que deux simples sur le terrain en sept manches. Sur les 24 frappeurs qu’il a affrontés, Darvish en a retiré neuf et n’en a marché qu’un seul. Statcast a divisé les 115 lancers de Darvish en huit types différents, classant 58 comme plombs ou balles rapides à quatre coutures.

« Je pense que c’est le plus de balles rapides que je l’ai jamais vu lancer », a déclaré le manager des Cubs, David Ross. «Il a lancé beaucoup de coutures doubles, verrouillé les gauchers avec la hanche avant. Il avait ça toute la journée. Ces gars ne pouvaient même pas appuyer sur la gâchette avec deux coups. Nous l’avons fait travailler tôt, puis il a semblé qu’il venait de verrouiller la balle rapide.

Drew Smyly a chevauché Darvish en 2018, signant avec les Cubs lors de sa convalescence après une opération de Tommy John. Smyly a affronté Darvish et a surtout gardé son équipe dans le match, accordant trois points en 5,2 manches. Il n’y avait pas grand-chose d’autre à dire.

« Darvish est un sacré lanceur », a déclaré Smyly. « Les fans des Cubs le savent. »

Les Cubs placent Justin Steele sur la liste des blessés de 15 jours avec un avant-bras gauche tendu. Dans le mouvement de liste correspondant, le receveur Miguel Amaya est rappelé de Triple-A Iowa. —Patrick Mooney (@PJ_Mooney) 3 juin 2023

Quelles sont les prochaines étapes pour Justin Steele ?

Steele a joué sur l’herbe du champ extérieur de Petco Park avant le match de samedi pour évaluer la sensation de son bras gauche. Les responsables de l’équipe ont déclaré que sa séance de lancer s’était bien déroulée, mais les Cubs ont quand même placé Steele sur la liste des blessés de 15 jours (rétroactive au 1er juin) avec un avant-bras tendu, le présentant comme une mesure de précaution et un meilleur scénario dans les circonstances. Cela signifie que l’un de leurs meilleurs lanceurs manquera au moins deux départs.

Pour l’instant, Hayden Wesneski prendra la place de Steele dans la rotation. Les Cubs ne voulaient pas précipiter Steele dans l’action lors de ce voyage sur la côte ouest, compromettre le reste de sa saison ou compromettre son avenir en tant que partant en tête de la rotation. Les mauvaises nouvelles suivent généralement un lanceur qui sent son coude « palpiter », ressent une oppression dans l’avant-bras et a besoin d’une IRM. Les Cubs ne peuvent pas vraiment se permettre une absence prolongée pour Steele.

« Si tout se passe bien », a déclaré l’entraîneur des lanceurs Tommy Hottovy, « j’imagine que nous allons probablement avoir deux enclos avant de le récupérer comme partant. Il est important de s’assurer que nous lui donnons le repos dont il a besoin à l’avant.

Étant donné la façon dont l’attaque s’est déroulée – et à quel point Miguel Amaya a frappé à Triple-A Iowa – était-il déjà sur le radar pour un appel?

Ross hésita un instant avant de répondre : « Je dirais non.

Dans un mouvement de liste correspondant surprenant, les Cubs ont promu Amaya tout en désactivant Steele, citant la valeur d’ajouter un autre frappeur droitier à des fins de match et de créer une flexibilité dans le jeu avec un troisième receveur. Yan Gomes, qui aura 36 ans cet été, reste le titulaire principal et le club détient une option de 6 millions de dollars sur son contrat pour la saison prochaine. Tucker Barnhart, deux fois vainqueur du Gold Glove, a signé un contrat de 6,5 millions de dollars sur deux ans, a un OPS de 0,429 à un moment où l’équipe cherche désespérément à marquer plus de points.

Le receveur du futur est Amaya, 24 ans, qui a suscité des critiques élogieuses de la part de ses coéquipiers et des membres du personnel lors de son bref passage dans le club des ligues majeures le mois dernier. Même Ross – l’ancien receveur qui a des normes élevées et des attentes spécifiques pour le poste – n’hésite pas à louer le jeu d’Amaya. Amaya a des compétences en ce moment pour une équipe qui a besoin d’une étincelle.

« Tout est question de présence », a déclaré Ross, « et comment vous traitez vos coéquipiers et comment vous travaillez, comment vous gérez les moments. Il a bloqué beaucoup de balles avec le jeu en jeu et un gars est au troisième. C’est beaucoup de petites choses. Les at-bats étaient calmes et posés dans les grands moments. C’est pouvoir faire ses promenades. Vos pairs observent comment vous gérez les moments, observent votre attitude et vos émotions. Il est resté assez fidèle à une attitude et à un état émotionnel constants. Il a pu jouer dans ce cadre. Cela engendre juste beaucoup de confiance.

Est-ce (enfin) l’heure du départ pour Jameson Taillon ?

C’est ce que Taillon a dit à Ross après la victoire 2-1 de vendredi contre les Padres, expirant après son meilleur match dans l’uniforme des Cubs et sa première victoire depuis la signature d’un contrat de 68 millions de dollars sur quatre ans. Taillon (7,05 ERA) a ressenti cette pression au cours des deux premiers mois de la saison et s’est éloigné de ce qui faisait de lui un partant si fiable pour les Yankees dans la Ligue américaine de l’Est.

Il y a un élément d’aspiration à signer un agent libre et à espérer qu’il trouvera un niveau supérieur. Mais parfois, vous devez revenir à l’essentiel et vous rappeler pourquoi vous avez conclu l’accord en premier lieu. Les Cubs et Taillon ont décidé de rationaliser ses options et de modifier son utilisation du terrain. L’accent est mis sur certains signaux mécaniques – pensez nord / sud au lieu d’est / ouest – pour que sa livraison soit plus linéaire et puissante et moins rotative.

« Ce dont nous avons parlé au cours des deux derniers départs, c’était juste revenir à ce que nous pensons être ses forces », a déclaré Hottovy. «C’est la bonne balle rapide à quatre coutures et la balle courbe qui en découle. Quand c’est vrai, cela fait jouer tous les autres emplacements. Vous avez vu, métriquement, de bons curseurs et coupeurs qui avaient de bons chiffres, mais il a raté la zone avec eux. Et il a eu de mauvaises balançoires avec eux. Lorsque vous manquez dans la zone et que vous obtenez de mauvais swings, c’est généralement une bonne indication que les autres choses que vous faites jouent.

«Les choses sur lesquelles il se concentre mécaniquement – ​​dont il sait qu’elles vont l’aider et le faire réussir – sont liées à cette approche verticale. Vivez à quatre coutures, courbe vers le bas, jouez davantage dans la zone de frappe. Toutes ces choses commencent à s’aligner pour lui de manière plus cohérente.

La neuvième manche est-elle un « Leit Show » différent ?

Cela en dit long sur la volatilité des releveurs – et peut-être sur la capacité des Cubs à évaluer leur personnel – que Mark Leiter Jr. a été désigné pour une affectation en janvier, a signé à nouveau un contrat de ligue mineure et a finalement eu la chance de devenir le plus proche.

Ross est réticent à définir les rôles des releveurs – il y avait des moments où Craig Kimbrel n’était même pas oint le plus proche – et le manager préfère opposer les lanceurs à certaines «poches» de la formation adverse. Leiter continue de gagner plus d’opportunités, obtenant 20 en 24 apparitions sans but, maintenant les frappeurs à une moyenne de 0,167 et menant tous les releveurs des Cubs avec 36 retraits au bâton (en 23,2 manches), neuf prises et trois arrêts.

« C’est une question de répétition », a déclaré Leiter, « et d’avoir une chance de le faire. Ça va toujours être un peu différent (dans le neuvième). Heureusement, je me suis un peu mouillé les pieds avec ça l’année dernière. Les deux premières fois sont définitivement différentes. Mais plus vous pouvez le contrôler, plus vous pouvez (avoir cet état d’esprit): Mon nom est appelé et je lance, peu importe le score, peu importe la manche. Votre travail consiste à sortir, alors allez faire la grève un et ensuite travaillez à partir de là.

Comment les Cubs utiliseront-ils Ben Brown cette saison ?

Les luttes de frappe que Matt Mervis et Christopher Morel traversent en ce moment rappellent le grand écart entre Triple A et The Show. Du côté des lanceurs, Ross ne veut pas que quiconque de la filiale de l’Iowa soit considéré comme la pièce manquante de l’enclos des releveurs. C’est toujours un effort de groupe sur une saison de 162 matchs, et les performances de la rotation et de l’enclos des releveurs sont inextricablement liées.

Cela dit, les Cubs sont très élevés sur Brown, l’espoir de lancer de 6 pieds 6 pouces acquis des Phillies de Philadelphie lors de l’échange de David Robertson l’été dernier. Avec une balle rapide explosive, une grosse balle courbe et un comportement professionnel, Brown a des trucs de swing-and-miss et une bonne base si les Cubs veulent le tester en tant que releveur.

« Il a cette mentalité », a déclaré Hottovy. «Ce n’est pas un gars dont je m’inquiète s’il se présente et que nous le jetons dans l’enclos des releveurs. Il ne va pas être, ‘Oh, j’ai ma routine et je fais tout ça.’ Il est comme, ‘Donnez-moi le ballon, je veux juste lancer.’ Donc, oui, quel que soit le rôle dans lequel il joue, je suis convaincu qu’il est capable de le faire. Vous voyez beaucoup d’organisations donnent aux jeunes lanceurs l’occasion de venir lancer dans l’enclos des releveurs. C’est un bon moyen de leur donner une sensation de ligue majeure, de les faire participer à des compétitions et de prouver qu’ils peuvent faire sortir des gars à un niveau élevé.

« Vous voulez prendre les meilleurs gars que vous avez. Vous voulez donner à votre équipe les meilleures chances de réussir, alors nous examinons certainement toutes ces situations.

(Photo du lanceur partant des Cubs Drew Smyly lançant au premier pour le retrait sur Ha-Seong Kim des Padres lors de la deuxième manche samedi: Gregory Bull / Associated Press)