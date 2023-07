Cubs à mi-parcours : vont-ils se convaincre de ne pas vendre à la date limite des transactions ?

CHICAGO – Les personnes qui dirigent cette franchise de plusieurs milliards de dollars peuvent faire tourner leur record dans les deux sens : à mi-parcours de la saison, les Cubs de Chicago ont cinq matchs sous la barre des 0,500 et occupent la quatrième place dans la pire division de la Ligue nationale. Ou, avec la moitié de la saison restante, les Cubs ne sont qu’à cinq matchs de la première place dans une division gagnable.

Ce débat interne – la batte de bière Wrigley Field est-elle à moitié pleine ou à moitié vide ? – pourrait aller jusqu’à la date limite des échanges du 1er août. Il y a des raisons de croire que cette équipe pourrait décoller après la pause des étoiles, et des signes avant-coureurs évidents puisque la liste n’a pas toujours fonctionné jusqu’à présent. Les Cubs attendront aussi longtemps que possible avant de prendre « toute décision irréversible à fort effet de levier », a récemment déclaré le directeur général Carter Hawkins tout en canalisant son « nerd » intérieur.

Quelles que soient les données internes et les projections des séries éliminatoires hébergées sur la plate-forme « Ivy » de l’organisation, le processus a déjà avancé à un point où les Cubs ne prévoient pas de signer Marcus Stroman pour une prolongation de contrat avant la date limite des échanges.

Les Cubs n’ont pas assez bien joué pour se déclarer définitivement acheteurs, et ils n’ont pas non plus réussi à se sortir de la course. Stroman apprécie ses coéquipiers, le personnel d’entraîneurs et l’expérience de Wrigley Field, mais il comprend également que c’est une entreprise.

« J’espère que nous le ferons rouler », a déclaré Stroman. « Le baseball est l’un de ces jeux où vous pouvez avoir un mauvais mois et deux bons mois, ou vice versa. Vous devez vraiment rester stable et équilibré. Les gars de ce club-house savent de quoi nous sommes capables. C’est juste une question de le faire.

Stroman a attendu le retard de pluie de samedi, qui a duré 2 heures et 45 minutes, et a finalement lancé son premier lancer à 21 heures. aux Cleveland Guardians, montrant que cela ne devrait pas être un problème persistant pour l’équipe pour laquelle il joue.

La dernière ligne de Stroman – cinq points accordés en 5 manches 2/3 avec sept retraits au bâton contre deux buts sur balles – a été faussée par trois coups sûrs à deux retraits qui ont conduit aux trois premiers points de Cleveland. C’était un match de 3-0 lorsqu’il a quitté le monticule en sixième manche. Son ERA a bondi à 2,76.

Finale : Gardiens 6, Lionceaux 0. pic.twitter.com/D3yEG7EUj7 – Cubs de Chicago (@Cubs) 2 juillet 2023

À l’approche du match 81, les Cubs ont présenté l’une des meilleures rotations du sport avec une MPM de 3,90, 37 départs de qualité et deux candidats légitimes pour commencer le All-Star Game à Stroman et Justin Steele. Après quelques difficultés en début de saison, les Cubs ont réorganisé leur enclos des releveurs et ces releveurs ont affiché la MPM la plus basse (2,42) dans les majeures en juin. Avec un champ central ancré par l’arrêt-court Gold Glove Dansby Swanson et le joueur de deuxième but Nico Hoerner, les Cubs se sont classés septièmes du match en termes d’efficacité défensive.

Avant le match 81, les Cubs avaient également exposé certaines de leurs faiblesses flagrantes. Leurs échecs répétés à produire dans des situations d’embrayage ont annulé le différentiel de course positif qui indique que le club devrait être plus proche de plusieurs matchs au-dessus de 0,500. La distribution tournante des joueurs de premier but (-1,4 GUERRE), des joueurs de troisième but (0,3 GUERRE) et des frappeurs désignés (0,2 GUERRE), par FanGraphs, se situe dans le tiers inférieur des majors. Les trois principaux voltigeurs – Ian Happ, Cody Bellinger et Seiya Suzuki – sont des joueurs supérieurs à la moyenne avec des compétences dans les deux sens. Mais aucun d’entre eux n’a encore un OPS au nord de 0,800 ou des circuits à deux chiffres.

« J’adore notre équipe », a déclaré le manager des Cubs, David Ross, tout en reconnaissant que « nous avons des domaines sur lesquels nous devons continuer à nous améliorer » en seconde période. «Nous avons un excellent personnel de départ et notre enclos des releveurs a en quelque sorte fait son chemin. Nous n’allons pas vous frapper à mort. Je ne pense pas que nous soyons ce type d’équipe. Nous allons devoir obtenir des touches clés, amener les gars sur la base, faire nos promenades et obtenir des touches en temps opportun.

Swanson connaît jusqu’à présent une meilleure saison que Trea Turner, Carlos Correa et Xander Bogaerts, ce qui montre que les Cubs ont peut-être obtenu le meilleur ajustement pour leur équipe et le meilleur contrat de la classe d’arrêt-court The Billion Dollar. Des joueurs de rôle comme le défenseur central Mike Tauchman et des releveurs de confiance tels que Mark Leiter Jr. et Julian Merryweather ont montré la capacité de l’organisation à identifier certaines compétences et à déployer ces talents.

Après avoir obtenu une option pour Triple-A Iowa à la fin de l’entraînement de printemps, Christopher Morel est devenu le quatrième Cub depuis 1901 à frapper 13 circuits lors de ses 31 premiers matchs de la saison, rejoignant Sammy Sosa (2002), Hank Sauer (1954) et Gabby Hartnet (1925). Le receveur recrue Miguel Amaya est apparu comme le type de joueur qui pourrait gérer cette position importante pour le reste de cette décennie.

À divers moments de la saison, les Cubs ont également rétrogradé Keegan Thompson, Hayden Wesneski, Nick Madrigal et Matt Mervis aux mineurs, rappelant que le développement des joueurs n’est pas un processus linéaire. Des espoirs tels que Caleb Kilian, Alexander Canario et Brennen Davis n’ont pas pu ou n’ont pas été disponibles pour profiter des opportunités au niveau des ligues majeures. Des blessures ont écarté Codi Heuer et Brandon Hughes, deux releveurs prometteurs censés renforcer l’enclos des releveurs.

Aussi doucement que Swanson a géré sa séparation des Braves d’Atlanta et sa transition vers sa nouvelle vie à Chicago, Jameson Taillon a eu du mal à respecter son contrat de 68 millions de dollars sur quatre ans. Taillon, qui n’a terminé la sixième manche qu’une seule fois en 13 départs, effectuera une MPM de 6,90 lors du match de dimanche contre les Guardians. Taillon est connu comme un excellent coéquipier et un lanceur intelligent avec une longue feuille de route de succès. Taillon comprend son importance pour l’équipe et ce qu’il pourrait faire pour Ross.

« Je suis sûr que cette saison a été stressante pour lui », a déclaré Taillon. « Il essaie de rassembler les pièces magiques. J’apprécie cela. J’ai vu ce qu’il faisait dans les coulisses, et je sais qu’il nous soutient et qu’il tire pour nous. Mais en fin de compte, je pense que parfois, cela revient simplement à nous de mieux jouer. Cela semble un peu plus facile chaque fois que je peux aller là-bas et offrir un départ ou un lancer de qualité dans la sixième manche. Je peux rendre son travail un peu plus facile. Quand tout le monde fait en quelque sorte son travail, cela l’aide définitivement.

Même avec une meilleure performance de Taillon, le début de la rotation est probablement dû à une certaine régression. Stroman devra gérer l’examen minutieux qui accompagne le fait d’être la meilleure puce commerciale potentielle de l’équipe. Steele n’a pas encore terminé une saison fil à fil dans les majors. Kyle Hendricks a également lancé bien mieux que les Cubs ne l’avaient prévu, car ils ne savaient pas à quoi s’attendre après l’avoir fermé l’été dernier et lancé un programme pour soigner son épaule droite, resserrer sa mécanique et augmenter sa vitesse.

L’enclos des releveurs pourrait utiliser un autre releveur qui peut neutraliser les frappeurs gauchers. L’alignement pourrait utiliser un autre frappeur qui peut faire des dégâts contre les lanceurs droitiers. Le côté commercial de l’organisation pourrait utiliser un coup de pouce au second semestre pour Marquee Sports Network et ses diverses entreprises de Wrigleyville. Le département des opérations de baseball pourrait utiliser la date limite des échanges pour renforcer l’équipe de 2023 ou y voir une opportunité de construire quelque chose de plus durable pour l’avenir.

La foule annoncée samedi était de 34 342 (et non plus de 40 000) pendant ce qui est traditionnellement un énorme week-end de vacances aux Friendly Confines. La dernière semaine menant à la pause des étoiles comprend sept matchs sur la route contre les Brewers de Milwaukee et les Yankees de New York. Le reste du mois de juillet ne semble pas si intimidant avec des déplacements limités et 16 matchs contre les Red Sox de Boston, les Nationals de Washington, les Cardinals de St. Louis et les White Sox de Chicago.

« Chaque match est aussi important que le prochain », a déclaré Happ. « Chaque jour est aussi important que la veille et le lendemain. C’est un match à la fois et on joue avec cet état d’esprit. Peu importe si vous battez une équipe avec 100 victoires ou une équipe avec cinq victoires, elles comptent toutes de la même manière. La capacité d’aller là-bas tous les jours et d’avoir le même état d’esprit que vous allez jouer au baseball vraiment cohérent et vraiment bon, c’est ce que font les bonnes équipes. Les grandes équipes ne se soucient pas de qui elles jouent. Ils vont juste jouer au bon baseball.

(Photo de Marcus Stroman : David Banks / USA Today)