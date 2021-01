Cuba a pour objectif de vacciner sa population cette année avec son propre vaccin, qui serait le premier développé en Amérique latine.

Le pays affirme qu’il peut fabriquer 100 millions de doses de Soberana 2, son candidat vaccin le plus avancé, en 2021.

«Si tout se passe bien, cette année, toute la population cubaine sera vaccinée», a déclaré le Dr Vicente Vérez, directeur de l’Institut de vaccination Finlay.

Cuba a connu une situation relativement légère par rapport à nombre de ses voisins jusqu’à présent dans la pandémie, avec 19 122 cas et 180 décès confirmés par le gouvernement.

Cette semaine, Soberana 2 est passé à la phase deux des tests, impliquant 900 volontaires, et en cas de succès, passera à la phase III avec 150 000 volontaires en mars.

Le Dr Vérez a déclaré que l’objectif était de lancer une campagne de vaccination au cours du premier semestre de l’année, et qu’elle pourrait également être proposée comme «option» aux touristes.

Cuba « a été le premier candidat d’Amérique latine et des Caraïbes à avoir un vaccin en phase clinique », a déclaré José Moya, représentant local de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui est « optimiste ».

La raison de son optimisme est que «Cuba a plus de 30 ans d’expérience dans la production de ses propres vaccins et près de 80% des vaccins du programme national de vaccination sont produits dans le pays.

Sous un embargo américain depuis 1962, Cuba a souvent dû trouver ses propres remèdes.

Dès les années 1980, elle s’est appuyée sur les biotechnologies, découvrant notamment le premier vaccin contre le méningocoque B », explique Nils Graber, chercheur en anthropologie de la santé à l’Université de Lausanne.

« Le but était à la fois d’améliorer le système de santé national et d’être exporté », a-t-il ajouté, citant l’envoi de traitements cubains vers l’Amérique latine, l’Asie et l’Afrique.