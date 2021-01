Cuba trouve un partenaire pour produire son vaccin COVID-19: Iran

Cuba s’associe à l’Iran pour produire un vaccin COVID-19 développé par des scientifiques de l’île, le dernier exemple de la façon dont les deux pays sanctionnés par les États-Unis établissent des liens plus étroits.

Un porte-parole de la Food and Drug Administration iranienne a déclaré que son pays produisait un vaccin pour se protéger contre le virus en coopération avec une société cubaine.

« La deuxième phase du procès humain est menée sous la supervision de l’Institut Pasteur d’Iran à Cuba », a déclaré Kianoush Jahanpour à l’agence de presse iranienne Mehr. «À condition que la deuxième phase soit couronnée de succès, la troisième phase sera mise en œuvre en Iran.»

Le développement survient alors que les deux pays sont aux prises avec des difficultés économiques tout en se précipitant pour vacciner leurs populations. Bien que l’Iran et Cuba soient soumis à des sanctions américaines strictes, la vente de médicaments est autorisée. Néanmoins, de nombreuses entreprises préfèrent éviter les frais juridiques liés aux affaires avec des pays ciblés. Et ils ont souvent des difficultés à accéder au financement international.

«La nouvelle que Cuba et l’Iran travaillent à la production d’un vaccin Covid-19 n’est guère surprenante», a déclaré Michael Shifter, président du Dialogue interaméricain, un groupe de réflexion basé à Washington. «Les deux gouvernements ont été soumis à de sévères sanctions américaines, qui ont limité les possibilités de développer et d’accéder à un vaccin. L’alliance est géopolitique, mais aussi pragmatique. »

L’accord de l’Iran avec Cuba pour mener un essai de phase 3 dans le pays du Moyen-Orient était subordonné à l’accès à la technologie pour développer le vaccin, a déclaré Jahanpour. Le pays travaille sur son propre vaccin tout en essayant d’en obtenir d’autres sur le marché international. Il participe également à COVAX, un programme codirigé par l’Organisation mondiale de la santé pour garantir l’accès des pays moins développés.

Cuba parie sur le développement local de vaccins et n’a pas déclaré publiquement s’il était intéressé à participer à COVAX.

On ne sait pas lequel des vaccins actuellement évalués dans les essais cliniques à Cuba sera produit en Iran. Le vaccin Sovereign 2A semble être le plus avancé du processus.

Selon les données du Registre public cubain des essais cliniques, les deux premières phases d’essais cliniques du vaccin Sovereign 1 devaient s’achever ce mois-ci. Les essais ont été menés par le Finlay Vaccine Institute de Cuba. Le directeur du centre, le Dr Vicente Vérez, a déclaré fin décembre que le vaccin avait montré «l’innocuité et une très bonne réponse immunitaire», mais nécessitait plus de temps que d’autres entre les doses, retardant la prochaine étape de l’essai, qui est attendue. pour commencer en février.

Les participants à un essai pour un deuxième candidat vaccin, Soberana 2A, ont montré une réponse immunitaire plus précoce, à 14 jours, permettant aux études d’avancer plus rapidement, a-t-il déclaré.

Il a déclaré que les autorités prévoyaient de recruter 150000 personnes à La Havane pour participer à un essai clinique de phase 3 de Soberana 2A, mais que des négociations étaient en cours pour le développer dans d’autres pays en raison de la faible prévalence du COVID-19 dans la population cubaine. Le nom du vaccin signifie «souverain» en anglais.

Cuba pourrait commencer à vacciner la population au cours du premier semestre 2021, a déclaré Vérez, ce qui signifierait commencer une partie du processus de production avant la fin des essais.

L’institut n’a pas publié de données sur les essais cliniques, et le gouvernement cubain n’a pas officiellement annoncé l’accord avec l’Iran.

Le ministre iranien des Affaires étrangères « impressionné » à La Havane

Lors d’une visite à La Havane en novembre, le ministre iranien des Affaires étrangères Javad Zarif a rencontré des fonctionnaires du ministère de la Santé publique et de BioCubaFarma, une société de biotechnologie qui exporte des produits pharmaceutiques, ainsi que des spécialistes du Centre cubain de génie génétique et de biotechnologie.

Zarif dit sur Twitter qu’il a été «impressionné» par les progrès de Cuba liés au COVID-19. Une photo de la réunion publié par BioCubaFarma sur le compte Twitter de l’entreprise montre un écran avec des informations sur le deuxième vaccin Soberana. Les médias iraniens ont rapporté que des responsables cubains avaient fait une présentation sur la production de vaccins et la coopération entre BioCubaFarma et l’Institut Pasteur iranien.

La visite de Zarif à Cuba « confirme la solidarité mutuelle entre les deux nations, compte tenu de l’intensification des sanctions par l’actuelle administration américaine à des pays qui ne se plient pas à sa volonté », selon une note du journal officiel Granma.

L’exportation de vaccins et de médicaments est une importante source de revenus pour Cuba. Au début de la pandémie, les autorités ont encouragé la vente d’un interféron produit localement, une protéine naturellement produite par l’organisme en réponse à un virus. Le gouvernement a également distribué massivement un composé homéopathique sans efficacité prouvée pour lutter contre le virus.

Après avoir fermé les frontières du pays pendant huit mois, le gouvernement a rouvert les aéroports à la mi-novembre, provoquant une forte augmentation des cas de coronavirus. Mercredi, 13 165 cas confirmés ont été signalés, avec une moyenne quotidienne de 200 cas ou plus. Bien que faible par rapport à d’autres pays de la région, le nombre de cas a doublé depuis novembre et les autorités limitent à nouveau les vols internationaux.

On s’attendait à ce que Cuba utilise également le vaccin russe. En août, Kirill Dmitriev, directeur du fonds d’investissement derrière Spoutnik V, a déclaré que Cuba pourrait commencer à le produire en novembre de l’année dernière. Mais les plans semblent s’être effondrés car le gouvernement cubain à court de liquidités a fait défaut sur divers créanciers et la Russie a suspendu plusieurs projets conjoints.

L’Iran a connu la pire épidémie virale du Moyen-Orient, signalant plus de 1,2 million de cas et plus de 55 000 décès.

Suivez Nora Gámez Torres sur Twitter: @ngameztorres