Cuba subit une panne totale d’électricité après l’ouragan Ian

Ian a percuté la province occidentale de Cuba de Pinar del Rio en tant qu’ouragan de catégorie 3 vers 4 h 30 mardi. Le Centre national des ouragans des États-Unis a déclaré que Cuba avait subi “des impacts importants du vent et des ondes de tempête” avec des vents soutenus de 125 mph.

Les autorités ont initialement signalé 1 million de personnes sans électricité. Plus tard mardi, ils ont déclaré que toute l’île des Caraïbes de 11 millions d’habitants était exclue.

“Le SEN a une condition exceptionnelle, 0 production d’électricité (le pays sans service électrique), associée au système météorologique complexe”, a tweeté le ministère de l’Énergie et des Mines à 20h42, en utilisant l’acronyme espagnol du réseau électrique national.

L’Union électrique de Cuba a déclaré que les équipes travailleraient toute la nuit pour rétablir le courant. Des défaillances sont apparues dans les liaisons ouest, centre et est.

L’ouragan Ian frappe Cuba, la Floride se prépare aux vents et aux inondations

Avant que Ian ne touche terre, les responsables de Pinar del Rio ont installé 55 abris, évacué 50 000 personnes et pris des mesures pour protéger les cultures dans la principale région productrice de tabac du pays.

Cuba a une longue expérience de préparation aux ouragans, mais elle souffre également de pénuries de nourriture et d’électricité. L’économie a été entravée en partie par les effets persistants de la pandémie de coronavirus et en partie par les nouvelles sanctions américaines imposée par l’administration Trump et partiellement maintenue par l’administration Biden.