Cuba signale un premier décès au milieu des manifestations anti-gouvernementales alors que les États-Unis disent que les Cubains venant par la mer NE sont PAS les bienvenus

Un homme identifié comme étant Diubis Laurencio Tejeda, 36 ans, a été tué par les forces de sécurité cubaines lors d’une manifestation à la périphérie de La Havane lundi, selon Granma, un organe officiel du Parti communiste cubain. Plusieurs autres manifestants et policiers ont également été blessés dans les affrontements.

Le ministère de l’Intérieur l’a dit « regrette la mort de cette personne », ajoutant que l’homme a été tué alors que les autorités tentaient de maintenir « commande interne » et qu’une enquête avait été ouverte sur l’incident.

Le point de vente soutenu par l’État a rapporté que « groupes organisés d’éléments antisociaux et criminels » se sont réunis dans le quartier d’Arroyo Naranjo à La Havane et ont tenté de marcher vers un poste de police voisin « dans le but d’attaquer des officiers et d’endommager l’installation. »

Les manifestants ont été interceptés par des agents du ministère de l’Intérieur avant d’atteindre leur destination, moment auquel des affrontements ont éclaté, des manifestants brandissant « des pierres et des objets contondants ». On disait aussi qu’ils avaient « maisons vandalisées », des lignes électriques endommagées et allumé quelques petits incendies pendant la rencontre.

Un certain nombre d’arrestations ont également été effectuées, a rapporté Granma, mais le nombre exact reste incertain.

Tejeda est le premier décès confirmé lié à une récente vague de manifestations anti-gouvernementales, qui a véritablement débuté dimanche, lorsque de grandes foules sont descendues dans les rues de La Havane et d’autres villes pour exiger une action urgente contre les pénuries de nourriture, de médicaments et d’électricité, autres plaintes. Chants de « Liberté! » et « Cuba n’est pas à toi ! » sont devenus des slogans populaires au milieu des manifestations, certains manifestants exigeant également la fin du régime communiste sur l’île.

Des groupes d’opposition affirment que plus de 100 arrestations ont été effectuées depuis dimanche, alléguant que des manifestants, des journalistes et d’autres militants avaient été ciblés. Le ministère espagnol des Affaires étrangères a également déclaré que la journaliste espagnole Camila Acosta avait été emportée par les arrestations, bien que le gouvernement cubain n’ait jusqu’à présent fourni aucune précision sur les arrestations effectuées ou les blessures subies lors des rassemblements.

Les autorités cubaines ont épinglé les manifestations sur l’ingérence étrangère, le président Miguel Diaz-Canel accusant Washington de poursuivre un « politique d’étouffement économique pour provoquer des troubles sociaux », faisant référence à des décennies de sanctions américaines imposées au pays. Le ministre des Affaires étrangères Bruno Rodriguez est allé encore plus loin, affirmant « Mercenaires financés par les États-Unis » contribué à alimenter les manifestations antigouvernementales.

Les États-Unis accueillent favorablement les troubles à Cuba, mais pas les réfugiés véhiculés par la mer

Alors que des troubles frappent certaines parties de Cuba, Washington a exprimé ses inquiétudes concernant les citoyens qui tentent de fuir vers les États-Unis, même en soutenant vocalement les manifestants. Mardi, le chef du Département de la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a averti que les Cubains qui tenteraient d’atteindre les États-Unis en traversant l’océan seraient refoulés.

« Soyez clair : si vous prenez la mer, vous ne viendrez pas aux États-Unis » a-t-il déclaré lors d’un point de presse, ajoutant que la Garde côtière surveille la frontière et est prête à faire face à toute augmentation de la migration.

Le risque ne vaut pas la peine d’être pris.

Le chef du DHS a également déclaré aux journalistes lundi que 20 personnes étaient mortes en tentant des voyages en mer similaires au cours des dernières semaines, affirmant « Notre priorité est de sauver des vies. La même politique de non-entrée s’applique à tout le monde, « quelle que soit leur nationalité », Mayorkas a poursuivi, y compris des Haïtiens fuyant les troubles dans leur propre pays. La nation caribéenne est au milieu d’une crise politique majeure après l’assassinat du président Jovenel Moise par un groupe d’hommes armés la semaine dernière.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !