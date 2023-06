Cuba répond à l’affirmation d’une base d’espionnage chinoise — RT World News

La Havane a démenti un rapport « malveillant » des médias américains selon lequel elle aurait accepté d’autoriser Pékin à installer une installation de surveillance

Cuba a critiqué un rapport du Wall Street Journal qui affirmait que la nation insulaire avait accepté d’héberger une base d’espionnage chinoise, affirmant que cela faisait partie d’un ensemble de fausses accusations américaines visant à justifier l’agression et les sanctions contre La Havane.

« Des calomnies telles que celles-ci ont été fréquemment fabriquées par des responsables américains, apparemment familiarisés avec les informations du renseignement, telles que celles qui faisaient référence aux attaques acoustiques présumées contre le personnel diplomatique américain », a déclaré jeudi le ministre cubain des Affaires étrangères, Carlos Fernandez de Cossio, dans un communiqué. Il a également cité les affirmations antérieures des États-Unis selon lesquelles Cuba disposait de laboratoires d’armes biologiques et avait stationné des forces militaires au Venezuela.

Le chef de la diplomatie cubaine a fait ces commentaires en réponse à un rapport des médias plus tôt jeudi selon lequel La Havane aurait accepté d’autoriser la Chine à établir une base d’espionnage secrète sur l’île qui espionnerait les communications américaines. La Chine paiera à Cuba « plusieurs milliards de dollars » pour installer l’installation de surveillance, qui sera située à environ 100 miles au sud de la Floride, a déclaré le Wall Street Journal, citant des responsables anonymes du renseignement américain.

Le @WSJ Le rapport d’une base d’espionnage chinoise à Cuba n’est pas la première fois que des responsables américains ont fabriqué des informations « mensongères et sans fondement » pour renforcer les sanctions, selon @CarlosFdeCossiocitant des allégations passées d’attaques soniques, de 20 000 soldats cubains au Venezuela et de laboratoires d’armes biologiques ⬇️ pic.twitter.com/6Yoxieqjvx — Ventre de la Bête (@bellybeastcuba) 8 juin 2023

Les diverses accusations américaines sont « des erreurs promues avec une intention malveillante pour justifier le renforcement sans précédent du blocus économique, de la déstabilisation et de l’agression contre Cuba, et pour tromper l’opinion publique aux États-Unis et dans le monde », dit Fernández de Cossio.















La base chinoise présumée serait utilisée pour suivre le trafic maritime américain et intercepter les communications dans tout le sud-est des États-Unis, une région avec plusieurs bases militaires clés, selon le rapport des médias. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a refusé de confirmer l’article, mais il a déclaré que les États-Unis surveillaient de près « Les efforts de la Chine pour investir dans des infrastructures à travers le monde qui peuvent avoir des objectifs militaires. »

Les tensions américano-chinoises se sont intensifiées après que le président Joe Biden a ordonné l’abattage d’un prétendu ballon espion chinois qui a traversé l’Amérique du Nord en février. Les responsables chinois ont affirmé que le ballon était un « dirigeable civil » qui se sont égarés dans l’espace aérien américain par accident, et ils ont réprimandé Washington pour avoir réagi de manière excessive avec un usage inapproprié de la force.

La déclaration du ministre cubain des Affaires étrangères est intervenue le jour même où les législateurs de La Havane ont rejeté une affirmation du Département d’État américain selon laquelle la nation insulaire ne coopérait pas pleinement aux efforts antiterroristes. Washington a porté de telles accusations et a injustement désigné Cuba comme un État parrain du terrorisme pour « renforcer davantage le blocus économique, financier et commercial criminel qui accroît les difficultés du peuple cubain », a déclaré l’Assemblée nationale dans un communiqué.