Cuba qualifie le crash d’un bateau de migrants d’accident et nie avoir percuté

Le bateau se dirigeait vers les États-Unis lorsqu’il s’est renversé en octobre après l’accident près de Bahía Honda, à environ deux heures de la capitale, La Havane. Le bateau, qui a été conçu pour contenir six personnes, en transportait jusqu’à 26, selon les médias d’État CubaDebate et CubaVision, qui ont donné des détails sur la version gouvernementale des événements cette semaine.

Le récit du gouvernement intervient après que certains survivants de l’accident, des membres de la famille et des personnes sur les réseaux sociaux ont accusé les garde-côtes d’avoir percuté le bateau des migrants. Cuba est confrontée à l’une des plus importantes migrations de masse depuis des décennies, stimulée par des crises qui s’aggravent et s’aggravent.