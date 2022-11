Cuba qualifie le crash d’un bateau de migrants d’accident et nie avoir percuté

LA HAVANE (AP) – Cuba a nié que son navire de garde-côtes était responsable d’une collision avec un bateau rempli de migrants qui a entraîné la mort de sept personnes, dont une fillette de deux ans, affirmant que le bateau de migrants avait fait une brusque tourner dans de fortes houles qui ont causé le crash.

Le bateau se dirigeait vers les États-Unis lorsqu’il s’est renversé en octobre après l’accident près de Bahía Honda, à environ deux heures de la capitale, La Havane. Le bateau, qui a été conçu pour contenir six personnes, en transportait jusqu’à 26, selon les médias d’État CubaDebate et CubaVision, qui ont donné des détails sur la version gouvernementale des événements cette semaine.

Le récit du gouvernement intervient après que certains survivants de l’accident, des membres de la famille et des personnes sur les réseaux sociaux ont accusé les garde-côtes d’avoir percuté le bateau des migrants. Cuba est confrontée à l’une des plus importantes migrations de masse depuis des décennies, stimulée par des crises qui s’aggravent et s’aggravent.

Le colonel Victor Alvarez Valle, enquêteur du ministère de l’Intérieur, a déclaré que lorsque le conducteur du bateau a vu les garde-côtes, il “a allumé le moteur et s’est violemment tourné devant le bateau”, lui faisant perdre le contrôle et s’écraser. Le rapport cubain comprenait le témoignage du conducteur, qui a été détenu par le gouvernement cubain à la suite de l’accident, dans lequel il a déclaré avoir perdu le contrôle du bateau.

Mais Héctor Manuel Meizoso González, l’oncle de la fillette de deux ans décédée dans l’accident, a déclaré à l’Associated Press dans une interview mercredi que le conducteur du bateau n’avait fait aucun virage, mais qu’il avait été touché par derrière.

Meizoso González n’était pas sur le bateau, mais a déclaré qu’il parlait au nom de la famille car sa sœur qui était sur le bateau, Diana Meizoso, était trop traumatisée pour parler de la mort de sa fille.

“Les personnes (sur le bateau) ont été durement touchées à plusieurs reprises et c’est pourquoi tant de personnes sont mortes”, a-t-il déclaré.

Les garde-côtes ont nié avoir heurté le bateau à plusieurs reprises et les responsables ont montré des photos sur lesquelles le navire transportant des migrants avait une fracture d’un côté.

Meizoso González a déclaré que sa sœur, qui portait sa fille, s’est évanouie lorsque la collision s’est produite et que la fille est tombée de ses bras. Quand elle s’est réveillée, elle a commencé à crier pour sa fille, mais le bambin était déjà mort.

Au cours de l’exercice 2022, les autorités américaines ont rencontré des Cubains près de 221 000 fois à la frontière américano-mexicaine, soit une augmentation de 471 % par rapport à l’année précédente, selon le US Customs and Border Protection.

Par voie maritime, les garde-côtes américains ont intercepté près de 6 200 migrants dans la même période.

___

La correspondante de La Havane, Andrea Rodríguez, a contribué à ce reportage.

Megan Janetsky, L’Associated Press