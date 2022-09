Cuba prépare les évacuations à l’approche du renforcement de TS Ian

Un avertissement d’ouragan était en vigueur pour Grand Cayman et les provinces cubaines d’Isla de Juventud, Pinar del Rio et Artemisa. Le National Hurricane Center des États-Unis a déclaré que Ian devrait atteindre l’extrême ouest de Cuba tard lundi ou tôt mardi, frappant près des champs de tabac les plus célèbres du pays. Il pourrait devenir un ouragan majeur mardi.

Le gouverneur Ron DeSantis a déclaré l’état d’urgence dans toute la Floride et a exhorté les résidents à se préparer à la tempête pour frapper de larges pans de l’État avec de fortes pluies, des vents violents et des mers montantes.

Des inondations soudaines et urbaines sont possibles dans les Florida Keys et la péninsule de Floride jusqu’en milieu de semaine, puis de fortes pluies ont été possibles pour le nord de la Floride, la Floride et le sud-est des États-Unis plus tard cette semaine.