Cuba légalise le mariage homosexuel lors d’un référendum historique

La Havane

CNN

—



Cuba a légalisé le mariage homosexuel après que les Cubains ont voté en faveur d’un code de la famille qui renforce la protection des minorités sur l’île, a annoncé lundi le Conseil national électoral du pays.

Le Conseil électoral a déclaré que 74,1% des personnes éligibles pour voter lors du référendum national de dimanche s’étaient présentées pour voter.

Avec 94% des votes comptés à 9h HE lundi matin, 3 936 790 avaient voté pour et 1 950 090 contre – signalant un soutien écrasant à la nouvelle loi.

Le nouveau code de la famille étend une plus grande protection aux femmes, aux enfants et aux personnes âgées, tout en permettant aux couples LGBTQ de se marier et d’adopter des enfants.

Pendant des décennies, les personnes LGBTQ à Cuba ont été victimes de discrimination officielle sur l’île dirigée par les communistes. Au début des années 1960, après l’arrivée au pouvoir de Fidel Castro, de nombreux homosexuels ont été envoyés dans des camps de travail gouvernementaux aux côtés de dissidents politiques. Bien que l’homosexualité ait été légalisée à Cuba en 1979, de nombreux hommes et femmes homosexuels ont déclaré qu’ils étaient toujours confrontés à une discrimination ouverte.

Mariela Castro, la fille de l’ancien président cubain Raul Castro, a ouvertement plaidé, par l’intermédiaire d’un centre financé par le gouvernement, pour l’amélioration des droits des homosexuels, des lesbiennes et des personnes transgenres. Mais la pression pour une plus grande égalité s’est heurtée à une vive opposition de l’extérieur et de l’intérieur du gouvernement cubain.

En 2018, les législateurs cubains ont abandonné les dispositions qui auraient légalisé le mariage homosexuel, craignant qu’une réaction homophobe n’ait fait baisser le taux de participation à un référendum pour approuver une nouvelle constitution. L’année suivante, la police cubaine a interrompu un défilé pacifique des droits des LGBTQ, affirmant que les marcheurs n’avaient pas l’autorisation d’organiser le rassemblement.

La communauté évangélique croissante de Cuba, en particulier, s’est ouvertement prononcée contre l’approbation du code de la famille. Mais dans les semaines qui ont précédé le référendum, le gouvernement cubain a fait toute la presse en faveur du nouveau code de la famille dans les médias d’État, arguant que le nouveau code est la preuve que la révolution de l’île, vieille de plus de six décennies, est capable de s’adapter aux temps.