Cuba : la foudre met le feu à un dépôt de pétrole

LA HAVANE –

Un incendie déclenché par la foudre dans une installation de stockage de pétrole a fait rage samedi dans la ville de Matanzas, où quatre explosions et flammes ont blessé près de 80 personnes et laissé 17 pompiers portés disparus, ont annoncé les autorités cubaines.

Les pompiers et d’autres spécialistes tentaient toujours d’éteindre l’incendie à la base de superpétroliers de Matanzas, où l’incendie s’est déclaré lors d’un orage vendredi soir, a tweeté le ministère de l’Énergie et des Mines. Le gouvernement a déclaré plus tard qu’il avait demandé l’aide d’experts internationaux dans des “pays amis” ayant une expérience dans le secteur pétrolier.

L’agence de presse officielle cubaine a déclaré que la foudre avait frappé un char, déclenchant un incendie, et que l’incendie s’était ensuite propagé à un deuxième char. Alors que des hélicoptères militaires survolaient l’incendie, une colonne dense de fumée noire s’échappait de l’installation et s’étendait vers l’ouest sur plus de 100 kilomètres (62 miles) en direction de La Havane.

La page Facebook du gouvernement provincial de Matanzas a indiqué que le nombre de blessés avait atteint 77, tandis que 17 personnes étaient portées disparues. La présidence de la République a déclaré que les 17 étaient “des pompiers qui se trouvaient dans la zone la plus proche pour essayer d’empêcher la propagation”.

L’accident survient alors que Cuba est aux prises avec des pénuries de carburant. On ne savait pas dans l’immédiat combien de pétrole avait brûlé ou était en danger dans l’installation de stockage, qui compte huit réservoirs géants contenant du pétrole utilisé pour alimenter les centrales électriques.

“J’étais dans le gymnase quand j’ai senti la première explosion. Une colonne de fumée et un terrible incendie se sont élevés dans le ciel”, a déclaré Adiel Gonzalez à l’Associated Press par téléphone. “La ville a une forte odeur de soufre.”

Les autorités ont déclaré que le quartier de Dubrocq le plus proche de l’incendie avait été évacué, tandis que Gonzalez a ajouté que certaines personnes avaient décidé de quitter le quartier de Versailles, un peu plus éloigné du parc de stockage.

De nombreuses ambulances, policiers et camions de pompiers ont été vus dans les rues de Matanzas, une ville d’environ 140 000 habitants située sur la baie de Matnzas.

Le président cubain Miguel Diaz-Canel s’est rendu tôt samedi sur les lieux de l’incendie, ont indiqué des responsables.

Le météorologue local Elier Pila a montré des images satellites de la zone avec un panache dense de fumée noire se déplaçant du point de l’incendie vers l’ouest et atteignant l’est jusqu’à La Havane.

“Ce panache peut mesurer près de 150 kilomètres de long”, a écrit Pila sur son compte Twitter.