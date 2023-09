Cuba identifie des trafiquants qui attirent des citoyens dans la guerre russe en Ukraine

Cuba a identifié un réseau de trafic d’êtres humains originaire de Russie qui recrute des citoyens cubains pour combattre au nom de la Russie en Ukraine, a déclaré le ministère cubain de l’Intérieur.

Le gouvernement a déclaré avoir déjà détecté et neutralisé des tentatives de recrutement de ce type, ciblant des citoyens résidant à la fois en Russie et à Cuba, et avoir engagé des poursuites pénales contre les personnes impliquées, mais n’a pas fourni de détails.

« Cuba a une position historique ferme et claire contre le mercenariat », a déclaré le ministre cubain des Affaires étrangères Bruno Rodriguez dans un communiqué.

Le président russe Vladimir Poutine écoute le Premier ministre cubain Manuel Marrero Cruz et Ricardo Cabrisas Ruiz lors de leurs entretiens au Kremlin en juin. Crédit: Kremlin/AP

La Russie a du mal à renforcer son armée en recrues depuis que le président Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation plus tôt cette année – une déclaration qui a poussé des milliers de personnes à fuir ou à se cacher. Depuis lors, pour rendre plus difficile l’évasion de la conscription, une loi stricte autorisant les convocations militaires électroniques et l’interdiction de voyager pour les personnes enrôlées a été approuvée.