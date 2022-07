Cuba dit qu’il n’y a pas de solution à court terme pour les coupures de courant

Le gouvernement cubain a déclaré que ses réserves de fonctionnement dans le système électrique ne sont pas suffisantes pour couvrir la demande.

L’entretien des 20 centrales électriques largement obsolètes de Cuba a été reporté en raison du manque de fonds.

Cuba a des coupures de courant quotidiennes qui peuvent durer quatre heures ou plus.

Cuba, à court d’argent, a annoncé lundi soir aux habitants la mauvaise nouvelle qu’il n’y avait pas de fin en vue aux pannes d’électricité qui perturbaient leur vie et l’économie.

Les pannes de courant ont été une cause majeure de troubles sociaux généralisés il y a un an et ont continué de tourmenter l’île ces derniers mois, alors même que le mouvement de protestation s’éteignait pour la plupart.

“Les réserves de fonctionnement que nous avons dans le système électrique sont insuffisantes pour couvrir la demande, ce qui rend inévitables les effets sur le service”, a déclaré le ministre de l’Énergie et des Mines, Livan Arronte Cruz, lors d’une discussion sur le réseau électrique à la télévision publique lundi soir.

Le ministre a déclaré que les pannes des 20 centrales électriques largement obsolètes de Cuba, dont l’entretien a été reporté faute de fonds, s’étaient combinées avec des incendies cette année dans deux générateurs pour anéantir les espoirs de mettre fin aux pannes pendant les chauds mois d’été et peut-être l’année prochaine.

Arronte a déclaré que la hausse des prix du carburant avait pour effet de mettre à rude épreuve les ressources et qu’elle n’avait joué qu’un rôle mineur dans les pannes d’électricité, interrompant principalement les générateurs de secours.

Cuba importe plus de 50 % de son carburant, principalement du Venezuela. Ses centrales brûlent majoritairement un brut local lourd et corrosif. Seulement 5 % de l’électricité provient de sources alternatives.

La Havane a largement été épargnée par les coupures de courant quotidiennes qui peuvent durer quatre heures ou plus et se répéter sur une période de 24 heures.

Les pannes de courant reflètent une crise économique qui s’aggrave qui a commencé avec de nouvelles sanctions américaines sévères en 2019 et s’est aggravée avec la pandémie et maintenant l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Les sanctions et la flambée des prix des denrées alimentaires, du carburant et du transport maritime ont mis en évidence la dépendance à l’égard des importations et des vulnérabilités telles qu’une infrastructure en décomposition.

L’économie du pays dirigé par les communistes a chuté de 10,9% en 2020, ne récupérant que 2% l’année dernière.

Les Cubains ont résisté plus de deux ans à des pénuries de nourriture et de médicaments, à de longues files d’attente pour acheter des biens rares, à des prix élevés et plus encore. Les coupures de courant n’ont fait qu’ajouter à la douleur et à la frustration, entraînant un exode de plus de 150 000 personnes depuis octobre, principalement vers les États-Unis.