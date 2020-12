Cuba entamera sa réforme monétaire tant attendue en janvier, éliminant sa double monnaie et son système de taux de change multiples labyrinthique dans le but d’améliorer les conditions des affaires dans une économie en crise.

Dans un discours télévisé à la nation, le président Miguel Diaz-Canel a déclaré que le peso cubain serait fixé à un taux de change unique de 24 pour un dollar lors de la première dévaluation du peso depuis la révolution de 1959 dans le pays.

« Nous considérons que les conditions ont été créées pour nous permettre d’annoncer le début de la tâche de commande (monétaire) à partir du 1er janvier », a déclaré Diaz-Canel, assis à côté du chef du Parti communiste cubain Raul Castro.

Depuis plus de trois décennies, deux devises ont circulé dans l’économie d’État de Cuba: le peso et le peso convertible (CUC), indexé sur le dollar.

Ceux-ci ont été échangés à différents taux: 1 pour 1 pour les entreprises publiques, 24 pesos pour 1 CUC pour le public et d’autres pour les coentreprises, les salaires dans la zone de développement spéciale de l’île et les transactions entre agriculteurs et hôtels.