Le gouvernement cubain a accusé Washington d’hypocrisie et a qualifié cette étiquette d’acte «d’opportunisme politique» de la part du président Trump pour entraver les relations entre Cuba et la nouvelle administration du président élu Joseph R. Biden Jr.

Au milieu de ces difficultés, beaucoup à Cuba espèrent que M. Biden modifiera la politique américaine de manière à atténuer la contrainte économique. Le président élu a peu parlé publiquement de ses objectifs politiques pour Cuba, bien qu’au cours de la campagne, il ait attaqué l’approche de M. Trump à La Havane, déclarant: «Cuba n’est pas plus proche de la liberté et de la démocratie aujourd’hui qu’elle ne l’était il y a quatre ans.

Des cadres supérieurs de la politique étrangère de l’équipe de transition de Biden – y compris Antony Blinken, le candidat de M. Biden au poste de secrétaire d’État, et Alejandro Mayorkas, le candidat de M. Biden au poste de secrétaire à la Sécurité intérieure – ont été impliqués dans les négociations avec Cuba pendant le deuxième mandat de M. Obama.

«L’équipe de Biden ne se contente pas de parachuter sans aucune expérience préalable», a déclaré Rafael Hernández, politologue et rédacteur en chef de Temas, le principal magazine de sciences sociales de Cuba. «Ils peuvent s’inspirer du consensus qu’ils ont créé en 2015-2016.»

Et c’est l’espoir de beaucoup à Cuba.

«Biden signifie: espérons que le pire est passé», a déclaré Hal Klepak, professeur émérite d’histoire et de stratégie au Collège militaire royal du Canada, qui vit à temps partiel à La Havane. «Il veut dire: la possibilité d’une ouverture renouvelée à la manière d’Obama. Il veut dire: écouter la CIA, le Pentagone et la Sécurité intérieure sur la valeur de Cuba en tant qu’ami et collaborateur et non en tant qu’ennemi. »

La décision de renvoyer Cuba sur la liste des États accusés de parrainer le terrorisme – une désignation qui a duré plus de trois décennies, jusqu’à ce que le président Obama la lève en 2015 – a plafonné les efforts incessants de l’administration Trump pour imposer des restrictions économiques et diplomatiques à la île.