« Les indépendants n’auront pas la tâche facile dans ce nouveau départ en raison de l’environnement complexe dans lequel ils évolueront, avec peu de dollars et d’intrants dans l’économie », a déclaré Pavel Vidal, ancien économiste de la banque centrale cubaine qui enseigne à Pontificia Universidad Javeriana Cali en Colombie.

« Mais avec l’ingéniosité des Cubains et la sophistication du marché parallèle, ils vont pouvoir décoller petit à petit », a-t-il ajouté.

Le président Miguel Diaz-Canel a déclaré que l’année dernière, le pays était confronté à une crise internationale et locale et mettrait en œuvre une série de réformes pour augmenter les exportations, réduire les importations et stimuler la demande intérieure.

Il a déclaré que les mesures comprendraient «l’amélioration du secteur non étatique, avec une priorité immédiate dans l’expansion du travail indépendant et la suppression des obstacles».

Le secteur non étatique – à l’exclusion de l’agriculture avec ses centaines de milliers de petites exploitations, des milliers de coopératives et de journaliers – se compose principalement de petites entreprises privées et de coopératives; leurs employés, artisans, chauffeurs de taxi et commerçants.

Le ministre du Travail a déclaré qu’il y avait plus de 600 000 personnes dans le secteur, soit 13 pour cent de la population active. Ils sont tous désignés comme travailleurs indépendants et environ 40 pour cent dépendent principalement de l’industrie du tourisme ou travaillent dans les transports publics.

Au cours des six derniers mois, le gouvernement a également pris des mesures pour permettre aux petites entreprises d’accéder aux marchés de gros et d’importer et d’exporter, mais uniquement par l’intermédiaire de sociétés d’État.