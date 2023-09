Cuba arrête 17 personnes pour avoir prétendument aidé à recruter des citoyens pour combattre aux côtés de la Russie en Ukraine

La Russie et Cuba ravivent leur alliance alors que la guerre en Ukraine se poursuit

La guerre en Ukraine ressuscite une ancienne alliance de la Guerre froide entre une Russie de plus en plus isolée et un Cuba désespéré. Des soldats cubains ont également été aperçus combattant aux côtés des troupes russes et du groupe Wagner en Ukraine. Certains craignent que la Russie ne ravive ses vieilles tactiques en plaçant des armes à Cuba.