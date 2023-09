Cuba arrête 17 personnes accusées d’avoir recruté des forces pro-russes pour la guerre en Ukraine

Les autorités cubaines ont arrêté 17 personnes en lien avec ce qu’elles ont décrit comme un réseau visant à recruter des ressortissants cubains pour combattre aux côtés de la Russie en Ukraine.

Le chef des enquêtes criminelles du ministère cubain de l’Intérieur, César Rodríguez, a déclaré jeudi soir aux médias d’État qu’au moins trois des 17 personnes arrêtées faisaient partie d’opérations de recrutement à l’intérieur du pays insulaire.

Le responsable n’a pas identifié les membres présumés du réseau, mais a déclaré qu’ils avaient un casier judiciaire. Certaines familles ont commencé à parler de cette affaire et au moins une mère a déclaré que son fils s’était vu promettre un emploi dans le bâtiment en Russie.

Le ministère cubain des Affaires étrangères a déclaré lundi que le gouvernement avait détecté un réseau opérant depuis la Russie pour recruter des citoyens cubains vivant à la fois en Russie et à Cuba pour combattre en Ukraine, et a déclaré que les autorités travaillaient « à neutraliser et démanteler » le réseau, mais il a donné pas de détails.

« Cuba ne fait pas partie de la guerre en Ukraine », a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Cuba et la Russie sont des alliés politiques et les Cubains n’ont pas besoin de visa pour se rendre en Russie. Beaucoup y vont pour étudier ou travailler.

Le procureur José Luis Reyes a déclaré à la télévision d’État que les suspects faisaient l’objet d’une enquête pour des crimes tels que le fait d’être mercenaire ou de recrutement de mercenaires, et qu’ils pourraient être condamnés à des peines allant jusqu’à 30 ans ou à la prison à vie, voire à la peine de mort.

Marilin Vinent, 60 ans, a déclaré vendredi que son fils Dannys Castillo, 27 ans, faisait partie des Cubains recrutés en Russie.

Dans sa maison de La Havane, elle a déclaré que son fils et d’autres Cubains étaient partis fin juillet pour la Russie après s’être vu promettre un emploi dans le bâtiment. « Ils ont tous été trompés », a-t-elle déclaré.

Vinent a montré aux journalistes des photos de son fils dans son téléphone portable, dont certaines vêtues de treillis militaires.

Elle a déclaré que son fils lui avait dit qu’il avait accepté l’offre d’aller en Russie parce qu’il voulait aider économiquement la famille, car l’île souffre d’une crise économique et les gens sont confrontés à des pénuries de certains produits.

« Je ne sais pas si mon fils est vivant. Nous ne savons rien », a-t-elle déclaré. « Ce que j’aimerais, c’est lui parler. »