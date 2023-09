Cuba affirme que les trafiquants d’êtres humains attirent les citoyens dans la guerre russe contre l’Ukraine

Le gouvernement a déclaré avoir déjà détecté et neutralisé des tentatives de recrutement de ce type, ciblant des citoyens résidant à la fois en Russie et à Cuba, et avoir engagé des poursuites pénales contre les personnes impliquées, mais n’a pas fourni de détails.

La Russie a du mal à renforcer son armée avec des recrues depuis que le président russe Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation l’automne dernier – une déclaration qui a poussé des milliers de personnes à fuir ou à se cacher. Depuis lors, une loi sévère qui rend plus difficile de se soustraire à la conscription a été approuvée, autorisant les convocations militaires électroniques et l’interdiction de voyager pour les personnes enrôlées.

La Russie et l’Ukraine gardent secret le nombre de leurs victimes, mais une évaluation divulguée par les services de renseignement américains en février et publiée en ligne indique que les responsables américains estimaient avec un « faible niveau de confiance » qu’entre 35 000 et 42 500 soldats russes avaient alors été tués et qu’au moins 150 500 avaient été blessés. Le nombre de morts en Ukraine est estimé à la moitié et à environ 110 000 blessés.