Cuba accuse les États-Unis d’être responsables de l’exode des migrants — RT World News

La Havane accuse Washington d’avoir déclenché une fuite de population record en raison de son embargo commercial en vigueur

Cuba a accusé les États-Unis d’avoir fomenté une crise économique sur l’île et d’avoir provoqué une hausse record de la migration vers l’étranger à travers l’Amérique centrale, dans un communiqué publié mercredi.

«Au cours des derniers mois et semaines, le flux migratoire irrégulier de citoyens cubains à travers le corridor centraméricain à destination des États-Unis a connu une croissance notable.», a déclaré le ministère des Affaires étrangères du pays.

Un nombre record d’immigrants cubains – 250 000, soit plus de 2 % de la population de l’île – sont arrivés l’année dernière à la frontière sud des États-Unis, principalement par voie terrestre via le Nicaragua et le Mexique, selon les données du gouvernement américain.

Alors que le nombre de Cubains entrant aux États-Unis a légèrement diminué depuis quelques mois cette année, beaucoup ont opté pour une nouvelle voie légale d’entrée établie par l’administration du président Joe Biden, qui «parole« La voie ne peut pas accueillir tous les Cubains fuyant le désastre économique dans leur pays, a averti La Havane.

«Le blocus économique, renforcé ces dernières années, entraîne des limitations extraordinaires à l’économie cubaine et au niveau de vie de la population, ce qui stimule la migration.», poursuit le communiqué du ministère. Le nombre de départs dépasse la migration totale vers l’extérieur de l’ascenseur à bateaux Mariel de 1980 et de l’exode des chevrons de 1994 réunis et constitue le plus grand événement migratoire de l’histoire moderne de l’île.















Alors que l’administration de l’ancien président Barack Obama avait commencé à normaliser ses relations avec Cuba après des décennies d’embargo économique paralysant pendant la guerre froide, son successeur Donald Trump a inversé ce processus, réimposant une politique de «pression maximale» sur l’île des Caraïbes.

L’administration Biden n’a donné aucune indication sur son intention de mettre fin aux restrictions commerciales malgré des décennies de condamnation internationale. Il a imposé de nouvelles sanctions contre La Havane en 2021 après que les autorités ont réprimé des émeutes antigouvernementales, qui, selon elles, étaient soutenues par les États-Unis. En conséquence, l’île est confrontée à de graves pénuries de nourriture, de carburant et de médicaments, ce qui incite un nombre record de Cubains à quitter leur pays à la recherche d’opportunités économiques à l’étranger.

Un nombre sans précédent d’immigrants illégaux ont afflué vers les États-Unis sous l’administration Biden, avec 260 000 rencontres de migrants signalées par les douanes et la protection des frontières américaines rien que le mois dernier – le total mensuel le plus élevé jamais enregistré par l’agence. Il y a eu un nombre record de 1,6 million de passages en 2022.

Alors que Biden a réimposé à contrecœur certaines des politiques frontalières strictes de son prédécesseur, il a également élargi les voies légales permettant aux migrants de certains pays considérés comme hostiles par les États-Unis – notamment le Venezuela, le Nicaragua et Cuba – d’entrer légalement.