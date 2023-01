CTV W5 : les mini-enquêtes que vous ne voyez jamais

W5 est toujours en pause jusqu’au 28 janvier alors que nous préparons une deuxième moitié de saison à succès. Mais je veux partager une petite histoire sur le pouvoir du journalisme.

Nous recevons beaucoup de courriels. Beaucoup sont des communiqués de presse de gens de relations publiques. Il y a beaucoup d’histoires très spécifiques et personnelles de personnes qui ont besoin d’un avocat et elles pensent que nous sommes l’option la moins chère (nous prenons généralement un laissez-passer pour celles-ci). Et certaines sont des idées valables, multicouches, intéressantes et populistes dans l’intérêt public.

Mais il y a les histoires intermédiaires : des histoires dans lesquelles les gens ont un boeuf légitime, mais nous ne sommes pas tout à fait sûrs qu’ils répondent à la norme pour être une histoire W5. Est-ce digne d’une demi-heure ou d’une heure de contenu ? Y a-t-il plusieurs voies à suivre et plusieurs couches à supprimer ? Est-ce un exemple d’un problème plus important ? Si la réponse est non, il peut s’agir d’une plainte légitime, mais ce n’est peut-être pas une histoire de W5.

Mais parfois, les journalistes d’investigation peuvent faire la différence simplement en vérifiant une histoire – ce qui est satisfaisant. Surtout quand il s’agit du petit gars contre la grosse machine de l’entreprise. Nous faisons beaucoup de ces mini-enquêtes et personne ne les voit jamais. Peut-être devrions-nous partager certaines de ces histoires.

Voici un exemple. La semaine dernière, j’ai reçu un e-mail de Doreen. Elle et son mari vivent dans la même maison dans l’Est de l’Ontario depuis quatre décennies. Ils n’ont eu qu’une seule compagnie d’assurance habitation pendant cette période. Jusqu’à ce que l’entreprise annule sa politique, soudainement et froidement.

Voici un extrait de sa plainte :



Nous avons une situation ici et nous ne savons pas vers qui nous tourner. Nous sommes assurés auprès d’Allstate Home Insurance depuis 43 ans. Nous avons eu 3 réclamations pendant cette période. Deux de ces réclamations ont eu lieu au cours des deux dernières années. L’un était dû à l’eau d’un lave-vaisselle et l’autre à la réparation du toit en raison du [wind storm] en mai dernier… En conséquence, notre prime a augmenté de 30 %. Hier, notre compagnie d’assurance nous a appelé pour nous dire qu’elle ne renouvellerait pas notre police et nous a donné jusqu’à la fin de la journée pour annuler notre police. C’était l’appel le plus froid, presque menaçant que nous ayons jamais reçu. Nous sommes des personnes âgées et c’est extrêmement stressant et bouleversant pour nous. Nous sommes maintenant considérés comme à haut risque et ne pouvons obtenir d’assurance sur notre maison nulle part, même si notre toit est neuf, nos appareils électroménagers sont neufs et nous avons un nouveau réservoir d’eau chaude. Aidez nous s’il vous plaît.

Mon cœur s’est immédiatement tourné vers Doreen. Si ce qu’elle a dit était vrai, il ne semble pas qu’elle ait fait quelque chose de mal. Trois réclamations en 43 ans semblent plutôt raisonnables et payer toutes ces années de primes devrait nous permettre de faire une réclamation légitime en toute confiance sans craindre que nous soyons annulés si nous le faisons. Et lui donner un seul jour pour annuler – ou bien – semblait certainement être une décision destinée à intimider et à étouffer le débat. Les clients fidèles méritent mieux, n’est-ce pas ?

J’ai donc décidé de demander à la compagnie d’assurance à ce sujet. Voici un extrait :



Salut Allstate,



Je suis le producteur exécutif de W5 de CTV News, la série d’enquête la plus ancienne au Canada. Je n’ai pas parlé à cette téléspectatrice, mais je suis vraiment curieux de connaître la logique de l’entreprise d’annuler sa police en raison de deux réclamations en 43 ans. Je ne dis pas que c’est inapproprié, mais je veux comprendre le processus décisionnel.

J’ai poursuivi en demandant si tout le monde devrait s’attendre à ce que sa police soit annulée s’il fait deux réclamations et si un jour prendre une décision lui semble raisonnable – surtout après 43 ans de loyaux services. Et puis – dans un coup de poing certes passif et agressif à leur délai déraisonnable d’un jour – je leur ai donné cinq jours pour me répondre.

J’ai envoyé ce message à la fois à l’agent qui a annulé la police de Doreen et à un « spécialiste principal des relations publiques » chez Allstate. Je n’avais pas grand espoir de réponse. Mais je me trompais.

Quelques jours plus tard, le responsable des relations publiques m’a envoyé (ainsi qu’à Doreen) un message. Il n’a répondu à aucune des questions que j’ai posées, mais il a envoyé une déclaration intéressante :



Merci d’avoir porté cette situation à notre attention. Allstate Canada a établi des normes élevées en matière de service à la clientèle et, dans ce cas, nous n’avons pas respecté ces normes. Nous avons fait une erreur dans le traitement de cette politique client. Notre équipe a contacté le client pour s’excuser de l’erreur et de la manière dont l’affaire a été traitée. Nous avons une culture d’amélioration continue et, à ce titre, nous utiliserons cette situation pour apporter des changements qui amélioreront nos processus.

J’ai envoyé un e-mail à Doreen pour savoir ce que cela signifiait et elle a dit qu’elle avait reçu des excuses par e-mail du médiateur de l’entreprise, avec une offre de rétablir sa politique !

Elle déclare : « S’il n’y avait pas eu l’implication des médias, je suis sûre que rien ne serait arrivé. Il est rassurant que nous ayons une voix, un endroit qui écoutera nos préoccupations. Merci encore. Dorène. »

Elle a envoyé un suivi qui disait: “… il aurait été intéressant d’obtenir des réponses à toutes vos questions.”

Ouais. Mais, bon sur Allstate pour faire la bonne chose, rapidement. Dommage qu’il faille parfois un journaliste fouineur pour attirer l’attention des grandes entreprises.

Aimez-vous ce type d’enquêtes rapides? Voudriez-vous en voir plus? Laissez-moi savoir ce que vous pensez.