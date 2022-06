CTV Northern Ontario : Signaux du CN Rail, grève des travailleurs des communications

Plus de 750 employés de la signalisation et des communications du CN Rail sont en grève alors que la médiation fédérale est terminée et qu’aucune nouvelle date de négociation n’est prévue, selon le syndicat.

Le syndicat, la Fraternité internationale des ouvriers en électricité (IBEW) – Conseil du système n° 11, a entamé les négociations l’automne dernier « avec une proposition d’augmentations raisonnables des avantages et des salaires ainsi que des modifications des règles de travail existantes », a-t-il déclaré dans un communiqué de presse cette semaine. .

Les responsables ont déclaré que le ministère est responsable de l’installation et de l’entretien des passages à niveau, des signaux de train et de l’équipement d’inspection des trains pour le CN Rail.

La grève a commencé samedi à 11 heures après avoir donné à l’entreprise le préavis requis de 72 heures.

CN Rail a déclaré qu’il « a négocié avec le syndicat de bonne foi et continuera de le faire. L’entreprise a également proposé de résoudre les différends restants, qui portent principalement sur les salaires et les avantages sociaux, par le biais d’un arbitrage exécutoire ».

« La proposition syndicale a tenu bon même si elle a été dépassée par un taux d’inflation sans précédent. Les augmentations ont permis une augmentation équilibrée au cours de chaque année de la convention qui suivrait le rythme des autres unités de négociation du CN et du reste de l’industrie. L’entreprise a catégoriquement rejeté cette approche de négociation fondée sur le bon sens », a déclaré la FIOE.

« Ces travailleurs étaient considérés comme des travailleurs essentiels et ont travaillé sans relâche pendant la pandémie de COVID-19 sans aucun avantage supplémentaire. »

À partir de lundi, des lignes de piquetage seront installées dans la communauté du Grand Sudbury de Capreol et mardi à Sudbury.

Un plan d’urgence opérationnel sera mis en œuvre pour maintenir un « niveau normal d’opérations sûres et continues aussi longtemps que nécessaire », a ajouté le CN.