CTV affirme que les employés qui ont modifié le clip de Poilievre « ne travaillent plus » pour son équipe de nouvelles

CTV a supprimé deux membres de son équipe de nouvelles après la diffusion d’un extrait modifié du chef conservateur Pierre Poilievre dans un récent reportage national, selon un communiqué du réseau publié sur les réseaux sociaux.

La chaîne a déclaré avoir « mené une enquête pour déterminer si une violation de nos politiques et pratiques éditoriales avait eu lieu dans cette affaire ». L’enquête a révélé que « deux membres de l’équipe de CTV News sont responsables de la modification d’un clip vidéo et de sa manipulation pour une histoire particulière ».

Le réseau a déclaré que ces actions « violent nos normes éditoriales et sont inacceptables ».

Le communiqué ne nomme pas les anciens membres du personnel.

« Ces individus ne sont plus membres de l’équipe de CTV News », a-t-il indiqué.

Les porte-parole de Bell, propriétaire de CTV et de CTV News, n’ont pas répondu aux multiples demandes de commentaires de CBC News au cours des trois derniers jours.

La controverse découle d’un reportage de CTV diffusé pour la première fois dimanche. Il comprenait un extrait modifié de Poilievre lors d’une récente mêlée médiatique avec des journalistes.

Les conservateurs affirment que CTV a combiné ses propos de manière à donner l’impression que Poilievre présentait une motion de censure — ce qui entraînerait des élections anticipées — parce qu’il veut éliminer le nouveau programme de soins dentaires du gouvernement libéral.

Lors de sa mêlée avec les journalistes, Poilievre a déclaré : « C’est pourquoi il est temps de présenter une motion en faveur d’une taxe sur le carbone ».

À l’émission CTV, on a entendu Poilievre dire : « C’est pourquoi nous devons présenter une motion. » Ces mots sont venus juste après que le journaliste du réseau ait lu un script qui disait qu’il y avait des « questions » sur « l’avenir » des soins dentaires avec la motion de censure imminente.

Poilievre n’a pas donné de réponse claire sur ce qu’il fera en matière de soins dentaires s’il devient le prochain premier ministre. Il n’en a pas parlé comme d’une raison pour renverser le gouvernement.

Poilievre a déclaré qu’il souhaitait une « élection en matière de taxe sur le carbone » pour savoir s’il fallait poursuivre la politique climatique du gouvernement libéral consistant à taxer les carburants comme le pétrole et le gaz et à reverser la plupart des recettes aux ménages.

Poilievre a qualifié le reportage de CTV d’« extrêmement malhonnête » et de « frauduleux ».

Mirko Bibic, président et chef de la direction de BCE et de Bell Canada, prend la parole lors d’une audience du CRTC à Gatineau, au Québec, le mercredi 19 février 2020. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

Il s’en est pris à la société mère de CTV, Bell, citant la décision récente d’une agence de notation d’abaisser sa cote de crédit au statut « quasi-indésirable ». Il a accusé le PDG Mirko Bibic d’être « surpayé », a déclaré qu’il « vidait les comptes pour payer ses amis riches » et a affirmé que l’entreprise versait « un dividende inacceptable et irréaliste ».

Poilievre a suggéré, sans preuve, que l’équipe de presse derrière le clip modifié faisait d’une manière ou d’une autre ce que Bibic faisait.

« La raison pour laquelle lui et ses autres copains de cette entreprise s’en prennent à moi, c’est parce qu’il sait que je défends le peuple contre les copains capitalistes et les initiés comme lui », a déclaré Poilievre.

Dans sa déclaration de jeudi, CTV n’a pas directement répondu aux critiques de Poilievre.

« Nous nous excusons sincèrement et sans réserve pour la manière dont ce reportage a été diffusé et pour la fausse impression qu’il a créée », a déclaré CTV.

« Notre devoir de fournir une couverture précise, juste et équilibrée des questions qui intéressent les Canadiens, et de le faire en toute indépendance, est de la plus haute importance pour nous. »