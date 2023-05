CSK Troll MS Dhoni après avoir tout confondu en ne nommant pas Dube dans XI vs DC

Sur un terrain du stade MA Chidambaram à Chennai, où il n’a pas été facile de marquer des points, les Super Kings de Chennai dirigés par MS Dhoni ont dominé les Capitals de Delhi pour franchir une nouvelle étape vers les éliminatoires de l’IPL 2023 avec une grande victoire. Le match, cependant, a commencé par une confusion alors que le MS Dhoni a remporté le tirage au sort et a choisi de frapper. « Nous allons frapper en premier. Nous avons joué quelques matchs sur ce guichet. Il y a des chances que ce guichet ralentisse. Nous ne pouvons pas nous plaindre de cette piste. Nous essayons de rester simple. Nous essayons de répéter la même chose. Essayez d’accomplir votre plan. Essayez d’exécuter vos plans. Nous avons un changement. Rayudu remplace Dube « , a déclaré Dhoni lors du tirage au sort.

Cependant, lorsque la feuille d’équipe est arrivée, elle a montré que Dube et Rayudu étaient tous les deux dans le XI. Il est alors devenu clair que Dhoni aurait pu faire une erreur. Ce qui a suivi a été une série de réactions amusantes, à commencer par le compte Twitter de CSK. CSK a posté deux photos – l’une montrant Dhoni Shadow s’entraînant au bâton avec Dube à ses côtés avec la légende » Thala à l’entraînement « , l’autre – la même photo avec Dube manquant – avec la légende » Thala au lancer « .

Thala à l’entraînement. Thala au lancer pic.twitter.com/Gc7brOzauI – Super Kings de Chennai (@ChennaiIPL) 10 mai 2023

Les fans de CSK après avoir vu jouer 11 sans nom de dube pic.twitter.com/uod77QECl6 — AZLAN (@hashtag_tamizh) 10 mai 2023

MS a fait un bobo. Dube est bien là. https://t.co/LOUcOW1z2g pic.twitter.com/eq5dPtdlyl —Manya (@CSKian716) 10 mai 2023

Bonne nouvelle : Dube dans le CSK 11. pic.twitter.com/Qn3Z01T0N0 — Jean. (@CricCrazyJohns) 10 mai 2023

En parlant du match, les hôtes Chennai Super Kings ont remporté une victoire de 27 points contre les Capitals de Delhi, réduisant les chances des visiteurs d’atteindre les éliminatoires de l’IPL, à Chennai mercredi. Optant pour la batte, le MS Dhoni a tiré à 20 sur neuf balles pour aider les hôtes des Super Kings de Chennai à afficher un 167/8 décent. En réponse, les frappeurs de DC ont trouvé la situation difficile et n’ont pu gérer que 140/8 dans leurs 20 overs.

Rilee Rossouw a marqué pour Delhi avec un 37 balle-35. Auparavant, CSK n’avait jamais vraiment démarré car les quilleurs de Delhi continuaient de frapper à intervalles réguliers. Cependant, Dhoni et Ravindra Jadeja (21) ont brisé des limites et des maximums indispensables pour franchir la barre des 160 courses Spinners Axar Patel (2/27), Kuldeep Yadav (1/28) et Lalit Yadav (1/34) partagé quatre guichets entre eux, tandis que Mitchell Marsh a pris trois scalps.

Scores brefs: Chennai Super Kings 167 pour 8 sur 20 Overs (Shivam Dube 25; Mitchell Marsh 3/18, Axar Patel 2/27). Delhi Capitals 140 pour 8 sur 20 overs (Rilee Rossouw 35; Matheesha Pathirana 3/37)

Avec entrées PTI