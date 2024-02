CS Kuria révèle les allers-retours de David Ndii avec Ruto lors des réunions

Le secrétaire du Cabinet de la Fonction publique, Moses Kuria, a donné mercredi 21 février un aperçu des réunions du cabinet lors de la retraite Kenya Kwanza qui s’est tenue à Naivasha cette semaine.

Dans une interview avec les médias, Kuria a non seulement révélé comment le président William Ruto demandait des comptes aux secrétaires de cabinet, mais a également révélé comment le chef de l’État apprécie les collaborateurs et les hauts fonctionnaires du gouvernement qui contestent ses idéologies avec des preuves pour étayer leurs arguments.

Le CS a choisi le conseiller économique David Ndii qui, selon lui, aime s’opposer à la politique de Ruto lors des réunions du cabinet.

CS Kuria a comparé l’atmosphère des réunions du cabinet à celle d’une université, où l’étudiant brillant défie pendant des heures le processus de réflexion de son professeur.

“Il (Ruto) fait ses devoirs, lit-il. Si vous allez à son bureau, il voudra écouter la personne la plus jeune. Il aime les gens qui repoussent parce que dans cet engagement, beaucoup de choses peuvent ressortir”, a révélé Kuria. .

L’économiste David Ndii accompagne le président Ruto lors de son voyage à Riyad, en Arabie saoudite, en novembre 2023. PC

“Il y a un autre gars qui est doué pour repousser. Il s’agit du Dr David Ndii. Il est le véritable Freidrick Engels du Karl Marx. C’est comme un cours d’université, la quantité de discours intellectuels qui se déroule dans certaines de nos réunions est incroyable.”

Kuria, qui est également connu pour dire ce qu’il pense, a avoué que Ndii était intrépide lors des réunions et demandait souvent à Ruto de rendre compte de certaines politiques.

“Les gens pensent que c’est amusant ou juste pour être critiqué. C’est une petite université qui se déroule pendant de nombreuses heures. Ndii n’a pas peur et c’est ce type. Être président du Conseil et il nous a conduit à développer ce plan et le partenariat entre lui et le président, c’est incroyable”, a-t-il ajouté.

Il a en outre contesté les affirmations des observateurs selon lesquelles le président porte autour de lui une aura qui donne l’image d’un personnage pragmatique qui peut sembler strict et inaccessible.

“Le président est très interactif. Étonnamment, il connaît les problèmes les plus profonds. Tout le monde comprend son ministère, mais il connaît le ministère de chacun. Vous pouvez donc imaginer l’ensemble des connaissances qu’il apporte pour vous inscrire à votre rôle. C’est formidable de ressentez et sachez ce que signifie être président”, a-t-il expliqué.

Des vidéos circulant en ligne montraient le président Ruto lisant l’acte anti-émeutes aux CS au sujet de leurs performances dans leurs rôles respectifs lors de la retraite de Naivasha.

Certaines des questions abordées concernaient la corruption, la performance ainsi que l’évaluation de la situation du pays.

“Nous ne pouvons pas permettre que des problèmes d’intégrité fassent dérailler le plan que nous avons. Nous avons une population qui a des attentes légitimes à notre égard. Ils ont un historique de mes performances, ils me jugent donc selon des normes plus élevées que ce qui aurait été normalement le cas. Parce que nous travaillez ensemble, vous êtes jugés selon ces mêmes normes”, a déclaré Ruto.