Crystle Roberson et Omar J. Dorsey célèbrent leur prochain mariage

Dans la douce nouvelle de l’amour noir…

Un réalisateur et un acteur annoncent que leur mariage approche à l’horizon et ils ne pourraient être plus ravis de leur « amour légendaire ».

Crystal Robersonréalisatrice, scénariste et productrice connue pour son travail sur Feuille verte, Tous américains, et L’âge d’or, est engagé à Omar J. Dorsey de Reine Sucre, Powerbook II : Élever Kanan et Comment être un bookmaker notoriété.

Les deux qui se sont réjouis de profiter d’une cour copacétique comprenant des rêves partagés, de l’amour et des rires, ont annoncé leurs fiançailles le 9 octobre 2022, via Instagram.

« J’ai dit Oui à une LÉGENDE et à un AMOUR LÉGENDAIRE ! » Roberson a sous-titré un montage vidéo. « Bravo à nous. Je t’aime! »

«Je suis si heureuse de dire qu’elle a dit OUI quand je lui ai demandé de m’épouser ! Comme Jack l’a dit dans « Aussi Good As It Gets », tu me donnes envie d’être un homme meilleur ! Vous avez fait sortir le « Hollywood » de moi, Crystle. Je t’aime », Dorsey a sous-titré un article similaire sur sa propre page.

Ils partagent désormais de superbes photos pour marquer leur prochain mariage.

Les deux hommes qui se sont rencontrés lors d’un festival de cinéma au Canada ont été choqués d’apprendre qu’ils partageaient non seulement des racines géorgiennes, mais aussi des amis communs. Malgré cela, ils ne s’étaient jamais rencontrés auparavant.

« Je ne sais pas pourquoi nous ne nous étions jamais rencontrés auparavant ; nous connaissions beaucoup des mêmes personnes », a déclaré Roberson dans un communiqué. « Mais tout se passe dans le temps divin. Il est acteur, je suis réalisateur, nous aimons tous les deux notre métier et nous nous encourageons mutuellement.

Roberson et Dorsey se marieront le soir du Nouvel An dans un complexe exclusif en bord de mer à Santa Monica, en Californie.

La grande cérémonie aura lieu après un mariage privé et intime qui aura lieu cet automne.

Alors que les cloches du mariage commencent à sonner, Roberson a l’impression d’être dans un conte de fées.

« Omar a de nombreux fans et supporters, en particulier des femmes qui aiment son personnage « Hollywood » dans Queen Sugar », a déclaré Roberson dans un communiqué. « Il est comme le gars de leurs rêves. J’aime le soutien qu’ils lui apportent parce que je comprends. J’ai aussi trouvé l’homme de mes rêves en lui ! Un mari de rêve !

Félicitations à l’heureux couple !