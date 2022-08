Crystal Smith parle de Ne-Yo Split

L’ex-épouse de Ne-Yo, Crystal Smith, a dit très clairement qu’elle et Ne-Yo étaient finis pour de bon.

TMZ a rattrapé Crystal à l’aéroport de LAX et a remarqué que la mère de quatre enfants ne portait plus son alliance. Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait des chances pour elle et Ne-Yo de raviver leur amour, elle a répondu: “Aucune chance, Dieu est bon.”

L’intervieweur a poursuivi en appuyant une fois de plus sur la question en demandant: “Pas du tout?” Crystal a répondu : « Non, nous passons à une vie meilleure. Le chrétien en moi doit pardonner un jour, mais je vais bien.

Maintenant qu’elle est célibataire, pourrait-elle être prête à se mêler ? La réponse n’est pas encore. Elle a déclaré qu’elle ne savait pas à quelle vitesse elle reviendrait dans la piscine de rencontres et “Seul Dieu le sait”.

Comme indiqué précédemment, Crystal a demandé le divorce de Ne-Yo après avoir révélé ses prétendues habitudes de tricherie. Il y avait aussi des documents judiciaires indiquant qu’il aurait « engendré un enfant avec une autre femme ». La date de leur séparation a été indiquée le 22 juillet. Crystal et Ne-Yo ont eux-mêmes 3 enfants.

Lorsque la nouvelle a éclaté, Crystal n’a pas perdu de temps et s’est rendue sur Instagram pour se défouler.

“8 années. 8 ans de mensonges et de tromperies. 8 ans à partager ma vie et mon mari sans le savoir avec de nombreuses femmes qui lui vendent leur corps sans protection… jusqu’au dernier ! Dire que j’ai le cœur brisé et dégoûté est un euphémisme.

S’il était clair que Crystal avait le cœur brisé, Ne-Yo, en revanche, a été repéré avec une poignée de femmes au milieu de son divorce. Ne-Yo pouvait être vu dans une vidéo en ligne accrochée avec trois femmes dans ce qui ressemblait à un hôtel. Il s’est approché derrière les filles et a touché la taille d’une femme avec désinvolture avant de les interrompre avec des visages idiots à la caméra.

Crystal et Ne-Yo ont fait face à quelques défis dans le mariage avant le divorce. Les deux ont été prononcés mari et femme en 2016 et à peine quatre ans plus tard, Crystal a demandé le divorce pour la première fois. Cependant, elle a finalement retiré le remplissage et le couple a célébré leur amour avec un deuxième mariage à Las Vegas.