Crystal Smith parle de la fin de son mariage avec Ne-Yo, donnant aux fans un aperçu de la raison pour laquelle elle avait l’impression de n’avoir d’autre choix que de partir.

La nouvelle est tombée cette semaine via RadarEn ligne Ne-Yo demande la garde physique conjointe des 3 enfants qu’il partage avec son Smith au milieu de leur bataille pour le divorce. Selon des documents judiciaires obtenus par le média, le chanteur a convenu que son mariage était « irrémédiablement rompu sans espoir de réconciliation ».

Cette nouvelle survient alors que Smith s’est ouvert sur sa relation et pourquoi elle s’est terminée avec Carlos King sur son podcast Reality with the King. Selon Crystal, la chanteuse de “So Sick” ne lui a jamais manqué de respect en face, mais a fait des choses “à l’extérieur” qui lui ont fait savoir qu’elle n’était pas respectée.

Alors qu’ils sont tous les deux sur la même longueur d’onde, en ce qui concerne le divorce, Ne-Yo s’est opposé à la demande de Crystal de pension alimentaire temporaire et permanente ainsi que de garde principale. Il a dit qu’ils devraient partager la garde légale et physique conjointe, disant qu’il devrait payer une pension alimentaire pour enfants, mais s’est moqué de l’idée du conjoint.

“Je dirai que lorsque vous êtes dans une relation, vous aimez quelqu’un et vous pensez que votre relation est la suivante [one] façon », a déclaré Smith à Carlos King. “Nous avions une excellente relation, de l’énergie, tout – quand j’ai découvert que ce n’était pas le cas, pour moi, je ne serai jamais dans une relation où je ne suis pas respecté.”

Elle a poursuivi: «Je ne vais pas dire qu’il m’a manqué de respect en face parce que cela n’arrivera jamais, mais parfois, quand ils sortent de la maison, ils vivent une vie différente. Et une fois que j’ai découvert cette vie différente, pour moi, le seul choix et l’option était de partir. Je lui souhaite le meilleur mais il y a certaines choses pour moi, une fois que tu auras franchi cette ligne, je ne l’accepterai pas.

“La seule raison pour laquelle j’ai publié ce message – et honnêtement, je l’ai regretté parce que je ne parle pas de mes affaires personnelles, mais c’était plus pour la responsabilité”, a expliqué Smith. “Pour moi, parce que j’ai fait ça, c’était lui montrer que je suis vraiment sérieux et pour moi, être comme – j’ai mis ça en place, j’ai mis mon entreprise là-bas pour ne pas être stupide et retomber dans un piège ou retour dans le même schéma.