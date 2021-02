Une femme qui aurait aidé son petit ami à gérer un réseau de prostitution illégal a été surprise en train de s’en prendre à un photographe après avoir quitté le tribunal.

Après une dénonciation d’un membre du public, Matthew James Markcrow, 35 ans, et Crystal Marie Sawyer, 23 ans, ont été arrêtés jeudi lors d’une descente de police dans une maison de ville du sud de Brisbane.

Au moins quatre femmes âgées de 17 à 24 ans auraient été droguées, tatouées, filmées et exploitées à des fins de prostitution non rémunérée dans ce qui a été décrit comme un cas «particulièrement sinistre».

Sawyer a été accusée d’avoir mené une entreprise de prostitution illégale et d’avoir enfreint une ordonnance de la police pour ne pas avoir fourni aux flics les mots de passe de son téléphone et de son ordinateur portable.

Après avoir été libérée sous caution vendredi, elle a été vue en train de fuir le palais de justice jusqu’à ce qu’elle soit confrontée à un photographe.

Sawyer, qui portait des collants orange vif, est alors vue sprint vers le photographe exigeant qu’il arrête de la prendre en photo avant de trébucher et de toucher le sol.

Elle se précipite ensuite en affirmant que le vivaneau n’avait pas la « permission » de prendre sa photo.

«Ne prends pas ma putain de photo! Vous n’avez pas demandé ma permission! on l’entend dire.

Son petit ami, Markcrow, a été accusé de mener une entreprise impliquant la servitude, de réaliser des enregistrements en violation de la vie privée et de mener une entreprise de prostitution illégale.

Il aurait également tatoué les femmes avec l’expression «propriété de Matt».

Matthew Markcrow (photo) a été accusé de multiples infractions après que la police a affirmé qu’il avait ciblé des jeunes femmes vulnérables et les avait forcées à se prostituer sans rémunération.

La police allègue que sa co-accusée Sawyer a agi en tant que «fille aînée» dans la maison où le groupe vivait avec les autres femmes qui la suivaient.

‘[A] membre de la communauté [informed police] qu’au moins quatre jeunes femmes avaient [allegedly] ont été recrutés, approvisionnés en drogue et illégalement prostitués contre leur propre gré », a déclaré Juliet Hancock, inspecteur-détective de la Force opérationnelle de lutte contre la prostitution.

Les deux accusés ainsi que trois jeunes femmes ont été retrouvés à la maison par des agents menant le raid, a rapporté The Courier Mail.

La police a déclaré que les jeunes femmes venaient de foyers dysfonctionnels et avaient été ciblées via les médias sociaux par le couple.

Sawyer (photo) est également accusée de diriger l’entreprise de prostitution illégale dans laquelle les femmes étaient traitées comme des « esclaves », selon la police

L’entreprise aurait fonctionné en transportant les femmes dans un appartement du centre-ville de la banlieue de Brisbane où elles ont été forcées de travailler avant d’être refoulées.

La police affirme que les jeunes femmes n’étaient pas rémunérées pour le travail et étaient financièrement dépendantes de l’accusé.

« Il serait, je pense juste de dire, que certaines de ces femmes (prétendument) ne comprennent pas qu’elles ont été exploitées », a déclaré l’inspecteur-détective Hancock.

Un article de Markcrow montrant quatre femmes avec le même tatouage « propriété de Matt M. » (photo)

Markcrow n’a pas demandé de libération sous caution au tribunal de première instance de Brisbane vendredi et a été placé en détention provisoire – faisant une forme de cœur avec ses mains à une jeune femme au fond du tribunal alors qu’il était emmené.

Sous les conditions de la mise en liberté sous caution de Sawyer, elle ne doit pas aller à moins de 100 mètres de la maison, doit se présenter à la police deux fois par semaine et ne doit pas contacter certaines personnes, y compris Markcrow.

Elle avait précédemment été reconnue coupable de se livrer à la prostitution dans le cadre d’activités illégales de prostitution, a déclaré le tribunal, comme le rapporte la publication.

Elle a été condamnée à une amende de 1 200 $ et n’a pas été condamnée.

Crystal Sawyer est photographiée quittant la maison de surveillance de Brisbane vendredi après-midi

Un procureur de la police a déclaré que Sawyer avait dit aux policiers « qu’elle était comme une mère » aux autres filles de la maison – et ils ont observé qu’elle semblait avoir un « degré de contrôle » sur les femmes qui suivaient son exemple.

Le tribunal a également appris, lorsqu’elle a repéré Markcrow dans les cellules de la police, qu’elle a crié qu’elle « s’occuperait de tout pour vous ».

Des enquêtes sont en cours et la police soupçonne qu’il pourrait y avoir plus de victimes et demande à toute personne disposant d’informations de contacter Crime Stoppers de manière anonyme.

Les affaires de Markcrow et de Sawyer sont ajournées jusqu’au 24 février.